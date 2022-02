Sam svoj mojster: popravimo povešena vratca

Pri novih kuhinjah so vrata gornjih in spodnjih omaric poravnana po horizontalni črti, a ob vsakodnevni uporabi se rada povesijo in oko gospodinje hitro opazi, da visijo, da niso več poravnana. Seveda, pohištveno okovje ali spone, po domače panti, se po letih odpiranja in zapiranja vratc razmaje. Pohištvene spone niso navadni panti, ampak so nekaj posebnega, gre za t. i. odmične spone oz. pante. Ker je pohištvena industrija razvejena in bogata, je tudi proizvajalcev pantov kar nekaj. Poznamo enostavne odmične spone, ki jih vidimo na večini kuhinj ali omaric v stanovanju, in zelo zapletene in drage spone za pohištvo najvišjega ranga.

Ravni in ukrivljeni

Ravna odmična spona – vratca nalegajo pravokotno na bočni okvir omarice. FOTO: Nn

Enostavne pante lahko kupimo v vseh malo bolj tehničnih trgovinah in so poceni, recimo do deset evrov. A dobro je, da vsaj v osnovi poznamo mehanizem oziroma kako vse skupaj deluje. Navidez so si vsi v vseh običajnih kuhinjah enaki. V grobem ločimo tri vrste spon, ravne, polkrive in krive. Iz izrazov lahko le deloma sklepamo o razliki med njimi. Pa povejmo drugače. Ravni panti so za tista vratca, ki se zapirajo tako, da polno nalegajo pravokotno na okvir omarice – tako so poravnana z zunanjo stranico okvirja omarice (okvirja ne vidimo). Polkrivi nalegajo le na polovico okvirja, medtem ko vratca s krivimi panti sploh ne nalegajo pravokotno na okvir, ampak se vanj zapeljejo.

Sestavljeni so iz dveh delov, odmičnega mehanizma – spone in ploščice oziroma podloge. Prvega privijemo na vratca, ploščico na okvir. Ravne pante razpoznamo po ravnem kljunu, pravilno rečeno po upognjenem krilu, polkrive po rahlo zakrivljenem, krive po močno ukrivljenem. Hkrati imamo miniaturne in večje odmične spone. Izkušen monter pohištva jih bo razpoznal na daleč, mi navadni smrtniki pa nikakor ne. Zato je najbolje, da povešena vratca odmontiramo, izvijemo pant in ga nesemo s seboj v trgovino.

Ko zmontiramo pante, sledi naravnavanje vratc. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Prevelike luknje zapolnimo

Menjava je relativno enostavna, če so obstoječe luknje v iverici še uporabne. Za iverico uporabljamo posebne iverne vijake, ki jih moramo zelo previdno odviti. Če je kuhinja malo starejša, je mogoče, da v trgovini ne bomo našli enakih pantov, ampak bomo morali kupiti približek, kar zna zaplesti naše popravilo povešenih vrat. Pa vendarle, pomembno je, da kupimo podobne, z enako dimenzijo vdolbine na sponi, ki bo sedla v že narejeno luknjo na vratcih. Lokacija vijakov bržkone ne bo ustrezala, zato bomo morali navrtati nove luknje. Kar ni problem, če so luknje novih pantov vsaj pol centimetra odmaknjene od starih. Praviloma pa so si zelo blizu, zato vijaki ne bodo prijeli. Kaj zdaj? Luknje je treba zapolniti in zvrtati na novo. To naredimo tako, da kupimo (ali dobimo pri mizarju) pest iverne žagovine, jo v kozarčku pomešamo z lesnim lepilom, zadelamo luknjo v vratcih in naredimo ravno površino. Pustimo, da se suši čez noč, in se šele naslednji dan lotimo montaže novih pantov. Potem vratca naravnamo, za kar imamo na sponah dva vijaka.