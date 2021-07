Redno pranje je nujno

Če nimamo na voljo pralnega stroja, brisače obesimo na sonce. FOTO: Oleksandr Shatyrov/Getty Images

Poletne počitnice so v polnem razmahu in veliko jih običajno izkoristi za oddih na morju. Ker smo tako mi kot oprema, ki jo prinesemo s seboj, na plaži izpostavljeni žgočemu soncu, soli, morda tudi mivki, pod borovci pa smoli in kakšnemu ptičjemu iztrebku, je treba za brisače, kopalke in druge reči primerno skrbeti in jih posebej negovati.Da kopalk nikoli ne peremo v pralnem stroju, smo že pisali. Narejene so namreč iz posebnih elastičnih materialov, ki ne prenašajo visokih temperatur in agresivnih detergentov, ki uničijo vlakna. Po vsakem kopanju v slani, tudi klorirani bazenski vodi jih temeljito speremo s hladno tekočo vodo, nato na roke operemo z blagim detergentom. Sušimo jih na vodoravni površini, obešene na vrv se lahko razvlečejo, na sušilni stroj pa raje kar pozabimo.Če na plažah in ob bazenih brisače polagamo neposredno na tla in ne na ležalnik ali posebno podlogo, jih je treba po vsaki uporabi ali vsaj vsaki drugi oprati. Na tleh so namreč v stiku z vsemi mogočimi bakterijami in umazanijo, pogosto jih domov oziroma v apartma prinesemo še vlažne, kar je skupaj z visokimi temperaturami idealno gojišče za plesni.Če jih ne moremo takoj oprati, seveda v pralnem stroju, jih zato obesimo na sončno mesto, kjer se bodo posušile, ultravijolični žarki pa bodo tkanino razkužili. Ob bazenu raje ne uporabljamo brisač živih barv, saj bodo zaradi klora hitro obledele, če jih ne bomo prali redno po vsakem obisku. Pred odhodom domov jih vedno dobro stresemo, da se znebimo mivke, peska, iglic in druge nesnage. Če kakšni delci zaidejo v pralni stroj, bodo sčasoma zamašili filter in treba bo poklicati serviserja ali stroj celo zamenjati. Pred pranjem prav tako preverimo, kako brisačo pravilno oprati.Niso namreč vse narejene iz bombaža, mnogo jih je iz umetnih materialov, ki se hitreje sušijo, a so bolj občutljivi pri pranju in sušenju. Na brisačah, ki jih polagamo na tla, se pogosto znajdejo madeži katrana, ki spadajo med zelo trdovratne, a niso neuničljivi. Tkanino, na kateri se je znašel katran, najprej zamrznemo. Lahko jo damo v zamrzovalnik ali pa nanjo položimo vrečko z ledom. Tako se bo strdil in lahko ga bomo vsaj na površini odluščili. Pomagamo si s topim nožem ali plastično kartico.Nikoli katrana ne poskušamo odstraniti, ko je še mehak, saj ga bomo zgolj potisnili globlje v vlakna. Ko smo na površini odstranili madež, poskrbimo za mast, ki jo je pustil za seboj. Najbolje, da za to uporabimo odstranjevalec madežev, ki ga z mehko krtačko vtremo v madež, počakamo 15 minut, speremo v čim bolj vroči vodi in nato operemo kot običajno.Še en trik velja upoštevati pri pranju brisač, ne le tistih za na plažo, če želimo, da bodo čim dlje ostale mehke – pozabimo na mehčalec. Ta ne bo tkanine prav nič zmehčal, ampak se bo lepljiva tekočina oprijela vlaken in brisače bodo z vsakim pranjem bolj trde in grobe. Raje uporabimo alkoholni kis, ki ga dodamo v prostorček za mehčalec. Na perilu ne bo pustil nikakršnega vonja, zato je strah odveč, bo pa perilo bolj sveže, čisto in mehko na otip.