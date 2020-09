Prvi pokoronski avtosalon

REUTERS Nio EP9 je presneto zanimiv električni avto. FOTO: Tingshu Wang/Reuters

V Pekingu se je začel prvi mednarodni salon od izbruha pandemije covida-19. Kitajska avtomobilska razstava, ki je v minulih letih potekala izmenično v Šanghaju in Pekingu, je ena največjih na svetu. Običajno jo obišče več milijonov ljudi, čeprav letos zaradi strahu pred ponovnim širjenjem koronavirusa na Kitajskem veljajo stroge omejitve pri vstopanju v državo, med njimi 14-dnevna karantena.A medtem ko so prodajne številke drugod po svetu močno padle, na Kitajskem še rastejo. Njihov avtomobilski trg si je hitro opomogel po izbruhu covida-19, kar še zlasti velja za avtomobile višjega cenovnega razreda. Zato ne preseneča, da svetovni proizvajalci (kljub negotovosti) močno računajo na največji avtomobilski trg na svetu.Po koncu samoizolacijskih ukrepov na Kitajskem je povpraševanje po avtomobilih spet poskočilo, naj gre za vozila srednjega razreda ali velike luksuzne avtomobile, hkrati pa se je povečalo vlaganje v razvoj električnih vozil. Prodaja je tako prejšnji mesec zrasla za kar 11,6 odstotka v primerjavi z avgustom lani. Že peti mesec zapored. A stvari so bile februarja precej drugačne, ko so morali Kitajci ostati doma, prodaja avtomobilov pa je padla za 79 odstotkov.Pri družbi GAC iz Guangzhouja, ki sodeluje s Toyoto in Hondo, računajo, da bo prodaja rasla še do konca leta, optimisti pa so tudi pri BMW. »Prvo četrtletje nas je seveda močno prizadelo,« je priznal, šef kitajskega dela koncerna, »saj je prodaja v primerjavi z istim obdobjem lani padla za 30 odstotkov.« A v drugem četrtletju se je dvignila za 17 odstotkov, tretje četrtletje pa je prav tako razveseljivo. Tradicionalna sezona za nakup avtomobila na Kitajskem, imenovana tudi zlati september, srebrni oktober, se je odlično začela: v prvih 20 dneh septembra je zrasla že za 12 odstotkov.Vse to pomeni, da bodo letošnje prodajne številke kljub koronavirusu na Kitajskem padle za manj kot deset odstotkov, pravijo pri kitajskem združenju proizvajalcev avtomobilov, medtem ko so maja napovedovali za od 15 do 25 odstotkov manjšo prodajo. Za boljše obete so večinoma odgovorni prodaja večjih in dražjih avtomobilov evropskih proizvajalcev, kot sta Daimler in BMW, ponudba novih modelov, številni popusti pri nakupu avtomobila in vsesplošna oživitev drugega največjega gospodarstva na svetu.Premijske avtomobilske znamke so avgusta predstavljale rekordnih 15 odstotkov vse prodaje na Kitajskem, medtem ko so se lani številke gibale okoli 10 odstotkov.V ospredju pozornosti na pekinškem avtosalonu so tudi električna vozila, za kar je delno kriva hitra rast Teslinih delnic na borzi. Mlada električarska podjetja, kot so Nio, Xpeng, Li Auto in WM Motor, so letos skupno zbrala že več kot osem milijard dolarjev (skoraj sedem milijard evrov) zagonskega kapitala.Tudi prodaja večjih limuzin in športnih terencev se je vrnila na lansko raven, pri čemer pa je boj med domačimi in tujimi proizvajalci čedalje hujši. Po napovedih analitikov se bo najostrejši boj na kitajskem trgu bil med Volkswagnom, Toyoto in Geelyjem.