Priskočimo jim na pomoč: ko bodo izginile, bomo izginili tudi mi

Toplejši dnevi so na plan privabili prve čebele, ki se zdijo še nekoliko zmedene, ko iščejo kotiček, kjer bi jih sončni žarki čim bolj ogreli, kakšno cvetlico, ki jih na travnikih še ni prav dosti, ter seveda vodo, ki je zadnje čase v naravi prav tako močno primanjkuje. Ker so čebele izjemno dragocene žuželke, že Albert Einstein je dejal, da bi človeštvo preživelo komaj štiri leta po tem, ko bi z obličja Zemlje izginila zadnja, jim lahko pomagamo preživeti prve dneve pomladi, s premišljeno zasaditvijo cvetja pa tudi preostanek leta.

Razveselili jih bomo tudi s sivko, kapucinkami, odolinom oziroma zajčki, rožmarinom, ameriškim slamnikom in sončnicami.

Trenutno jim čas do prvega deževnega dne najlažje pomagamo preživeti tako, da na okensko polico ali na vrt postavimo posodico z vodo. Pazimo le, da jo postavimo nekam, kjer bodo imele čebele mir. Ker so žejne tudi preostale živali, denimo ptice, se bo najverjetneje zgodilo, da si bodo vodo privoščile tudi one, zato priskrbimo dovolj veliko posodico ali pa vodo redno dolivamo.

Čim dlje je priporočljivo odlašati s prvo košnjo. Res je, da trata pred hišo, ki bo polna regratovih cvetov, marjetic in drugih travniških cvetlic, morda ne bo ustrezala estetskim merilom perfekcionistov, bo pa lahko rešila življenje kateri čebeli. Prav regratovi cvetovi so namreč eni od tistih, ki jih čebele najbolj obožujejo, zato se zadnja leta mnogi odločajo na del trate ali vrtička posejati posebno travniško mešanico cvetlic, namenjeno čebelam.

Koristna je za čebele in ljudi. FOTO: Getty Images

Sicer pa jih bomo razveselili tudi s sivko, kapucinkami, odolinom oziroma zajčki, rožmarinom, ameriškim slamnikom in sončnicami. Vse to lahko posadimo tudi v cvetlične lončke na balkon ali teraso, mestne čebele bodo za dodatno hrano še kako hvaležne, saj jim predvsem v urbanih središčih ljudje krademo prostor, travnike spreminjamo v stanovanjske bloke ali ceste, v parkih pa običajno kraljujejo zelene trate, ki so sicer prijetne na pogled, a povsem nekoristne za žuželke.

Na balkon ali na vrt jim postavimo posodico z vodo, hvaležne nam bodo tudi ptice.

Od omenjenih rastlin bomo imeli tudi sami največ koristi od kapucinke, saj so njeni listi in cvetovi ne le užitni, temveč celo zdravilni. Najbolje bo uspevala na sončni legi ali na polsončni, poleti jo je treba redno zalivati, saj suše ne prenaša dobro, priporočljivo je redno gnojenje. Glede tal ni tako zelo zahtevna. Najraje ima sicer lahka, rodovitna in odcedna tla, a bo uspevala tudi v bolj revni prsti, pravzaprav bo v tem primeru razvila več cvetov. Posadimo jo lahko na okrasne ali zelenjavne gredice, tudi v balkonska korita.

Odolin, ki mu zaradi oblike cvetov mnogi ljubkovalno pravijo zajčki, bo najbolj uspeval na sončni legi, že v polsenčni ne bo razvil tako bujnih cvetov. Ker nekatere vrste zrastejo precej visoko, jih ne sadimo na izpostavljene predele, kjer bi jih lahko polomil veter, glede prsti pa niso zahtevni. Ni jih treba pretirano zalivati ali gnojiti, v naših krajih prezimijo v glavnem brez večjih težav.

Počakajmo s košnjo, trenutno je vsak cvet več kot dobrodošel. FOTO: Felix Seichter/Getty Images

Marca in aprila je čas za sajenje sončnic. Čeprav čudovite, te rastline niso primerne za balkone in terase, saj imajo zelo globoke korenine, poženejo kar do dva metra globoko, zato bi za optimalno rast potrebovali zelo visok lonec. Sicer pa so sončnice zelo nezahtevne rastline, saj uspevajo na vseh vrstah tal, da prst le ni kisla, najraje imajo sončno lego, v mladosti in med cvetenjem jo moramo redno zalivati.