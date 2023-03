Zakon določa, da lahko vozniki 15. marca, če vremenske razmere to dopuščajo, na svojih vozilih zimske pnevmatike zamenjajo z letnimi. Da bi se kupci lažje odločili, katere izbrati, je AMZS objavil veliki test 50 letnih pnevmatik priljubljene dimenzije 205/55 R16 V. Le petina je dobila oceno dobro, za sedem pnevmatik pa odsvetujejo nakup. Test je znova pokazal, da pri pnevmatikah ne smemo varčevati. Sto evrov razlike med najslabšim in najboljšim kompletom lahko odloča med življenjem in smrtjo. Jubilejni test Na letošnjem jubilejnem testu letnih pnevmatik – nemški ADAC je prvega opravil ...