Pri orodju ne varčujmo

Po uporabi ga pospravimo v lopo ali drug primeren prostor. FOTO: Björn Forenius/Getty Images

Orodje po uporabi vselej očistimo, tako bo dlje služilo svojemu namenu.

Nezadržno se bliža dan, ko bomo stopili na vrt in začeli prva dela. Zato je skrajni čas, da pregledamo orodje in preverimo, ali nam kaj manjka. Staro orodje, če tega nismo storili jeseni, po potrebi popravimo ali nabrusimo, kar manjka, kupimo. Začetniki pa morajo nakupiti vse, kar je potrebno za uspešno vrtnarjenje.Če potrebujemo le kos ali dva, ne bo težava, če nas čaka večji nakup, pa se temeljito pripravimo in kupimo le tisto, kar je res nujno. Pozneje lahko še vedno kaj dokupimo. Med nepogrešljivo spada orodje za obdelavo zemlje, a tudi tu ni treba kupiti vsega. Če vrtnarimo brez prekopavanja, lopate štiharice ne potrebujemo, dobro pa je kupiti vile, s katerimi prerahljamo zemljo ter kompost. Lopato bomo potrebovali, če bomo hoteli skopati sadilno luknjo za večje rastline.Čeprav bo šlo tudi z motiko. Ta je skorajda obvezna, prav tako grablje. Če imamo zelenico, so zelo uporabne pahljačaste grablje, s katerimi elegantno pograbimo pokošeno travo, jeseni pa odpadlo listje. Pri teh večjih predmetih je pomembno, da so primerno veliki, pretežka motika nas bo preveč utrudila, prav tako bo muka, če bo ročaj prekratek in bomo primorani biti ves čas v neudobni sklonjeni drži.Celo debelina ročaja je pomembna, poiščimo takega, ki dobro leže v naše roke. Bolj prijetno bo delo z orodjem, ki ima lesen ročaj, saj je bolj prijeten na otip, poleg tega je lažji od kovinskega. Za obdelavo zemlje potrebujemo še manjše orodje, kot so lopate, klini in drugo. Med najpomembnejše vrtno sodijo vrtnarske škarje, ki so lahko na dolgem ročaju, na primer za obrezovanje grmovja, in škarje za travo, s katerimi očistimo travo tam, kjer je ne dosežemo s kosilnico. Zelo uporaben je obojestranski vrtnarski nož, ki ima na eni strani rezilo, na drugi pa žagico, znan je kot japonski vrtnarski nož. Z njim lahko žagamo tanjše veje ali korenine, narežemo cvetje za v vazo in še kaj.Pri izbiri orodja vsekakor najprej nakupimo osnovne kose, potem počasi dokupujemo, kar se nam zdi še potrebno. Nikar pretirano ne varčujmo, saj bo ceneno orodje razpadlo že v prvi sezoni, medtem ko bo kakovostno, za katero je res treba odšteti nekaj več, služilo mnoga leta, celo več generacij. Zlasti če bomo zanj dobro skrbeli, ga redno čistili in vzdrževali.