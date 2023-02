Prenovljena mala družina

Čeprav so Mercedesovi šefi pred časom izjavili, da dolgoročno ne računajo več na majhne avtomobile, so vendarle prenovili svojo družino malih modelov, ki obsega razred A kot kombilimuzino in limuzino ter enoprostorski razred B.

Prenova je navzven rahla, predvsem so posodobili masko, tudi znotraj niso vsega obrnili na glavo; nadgradili so zabavno-informacijski sistem MBUX, ki se upravlja z drsniki na volanu ali na dotik, ni pa več drsne ploščice na sredinski konzoli. Bencinski motorji so vsi blagi hibridi, še naprej so na voljo dizelski agregati, v ponudbi pa je tudi bencinski priključni hibrid, ki naj bi bil ob napolnjeni bateriji sposoben samo na elektriko prevoziti do 85 kilometrov.

Cene se začnejo pri približno 38.000 evrih in se lahko več kot podvojijo, če morda razmišljate o kakšni zelo športni izvedenki AMG. Model A 180 je trenutno v akcijski ponudbi na voljo za 34.990 evrov, B 180 pa za 35.490 evrov. Oba modela imata serijsko vključene več opreme, kot so paket za ogledala, ledvena opora na sedežih, samodejni asistent za dolge luči, paket navigacije premium, zadnja generacija telematike z meniji v slovenskem jeziku in še kaj bi se našlo.