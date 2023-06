Nova KBM najzahtevnejšim strankam ponuja paket Premium, ki združuje premium storitve za dnevno upravljanje financ in osebno obravnavo na najvišji ravni, zaradi česar si je prislužil nadpovprečne ocene zadovoljstva strank. Te cenijo predvsem celovitost ponudbe, ki vključuje strokovne storitve in najprimernejše rešitve, pripravljene s pomočjo osebnega bančnika, vnaprej dogovorjene sestanke, večjo zasebnost in poslovanje na daljavo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM