Predlog za izlet: Okroglež nad Pokljuko (FOTO)

Nad Bledom se svet v Gorjah začne hitro dvigovati in ovinkasta in strma cesta nas popelje na planoto Pokljuka. Na severnem robu planote je greben gora, ki teče od Tošča na zahodu do Debele peči na njenem skrajnem vzhodnem robu. Na drugi strani se svet prepadno spusti v skoraj tisoč metrov nižje ležečo dolino Krma.

Planina Zajavornik

Pot na Okroglež začnemo pri Šport hotelu. Paziti je treba, kje parkiramo, saj ob cesti ni več mogoče, kaj dosti parkirišč pa tudi ni na razpolago. Kmalu za hotelom gozdna pot zavije proti planini Zajavornik. Z nje se odpre lep razgled na naš cilj.

Z vrha se pogled odpre na Triglav, Rjavino in Karavanke.

Prečkamo obsežno planino, ki deluje prav idilično, in se začnemo vzpenjati proti Lipanski planini. Po skupno uri in pol hoje po kolovozu se dvignemo do planine na višini 1633 metrov. Leži na ravnini, naokoli pa se dvigajo visoke gore. Zavijemo ostro na desno in se začnemo vzpenjati skozi redek macesnov gozd. Pot proti zelo obiskanemu vrhu Debela peč postaja vedno bolj strma do točke, ko se uravna na manjšem sedlu, kjer je odcep proti Brdom.

Nato se pot le še zmerno vzpenja. Dvignemo se nad gozdno mejo in razgledi so čedalje lepši. Po skoraj treh urah hoje smo že v neposredni bližini Okrogleža, ki je zelo priljubljen med turnimi smučarji. Tisoč devetsto petinšestdeset metrov visoki Okroglež sam po sebi ni nič kaj posebnega. Pač eden bolj zaobljenih vrhov v grebenu gora nad Pokljuko. Zato pa se z njega odpre pogled na Triglav in Rjavino, pa na Karavanke in proti jugu na precejšen del celotne Slovenije.

Okroglež je poleti le eden izmed z borovci poraščenih vrhov, ki so prav zaradi tega dokaj težko dostopni. Pozimi pa je vrh lepo zalit in prava vaba za obiskovalce nekoristnega sveta.

Blejska koča na Lipniški planini