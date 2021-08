Prava čelada za motoristične turiste

Ročno izdelana

Proalpovi motoristični škornji Retro Road so plod domače čevljarske tradicije.

Prijazno do uporabnikov očal

Slovenski škornji Trenutna prometna zakonodaja za vožnjo motocikla veleva le obvezno uporabo homologirane čelade, pri preostali zaščitni motociklistični opremi pa imamo proste roke. V pestri ponudbi motoristične obutve smo izsledili tudi slovenski izdelek – škornje Retro Road tržiškega Proalpa, kjer so sicer specializirani predvsem za razvoj in izdelavo pohodniške obutve. Čevlji sicer niso certificirani kot motociklistična zaščitna obutev, a so kljub temu lahko dobra alternativa klasični motoristični obutvi. Med njihovo uporabo na motociklu nas je prepričalo udobje med nošnjo, saj so kljub robustnosti tudi zelo prožni in zračni. Zato z njimi brez težav narediš tudi kakšen izletniški korak. Izdelani so iz kakovostnega vodoodbojnega usnja in po postopku t. i. dvojne izdelave, kar pomeni, da je podloga izdelana na lepljeni način, zgornje usnje pa je obrnjeno navzven in zašito. Naše dosedanje izkušnje z njimi govorijo, da gre za zelo kakovosten izdelek.

Ko škornje prvič obujemo, jih zavežemo z vezalkami, kar jim omogoča, da se lepo prilegajo nogi. V nadaljevanju pa jih obuvamo in sezuvamo s pomočjo zadrge. »Tako zadrga kot jezik sta zaščitena pred vdorom,« pravi proizvajalec. Nas je nekajkrat ujelo rosenje in noga je ostala suha. Kako bi se škornji obnesli v hudem nalivu, pa bomo še preizkusili. Prav odsotnost membrane prispeva k zračnosti, a obenem najverjetneje niso 100-odstotno vodoneprepustni. Proalpovi motoristični škornji stanejo 283 evrov; proti doplačilu jih izdelajo tudi po meri.

Prvi kilometri

X-lite X-1005 Tip čelade: preklopna

Teža: 1750 g (velikost M)

Vgrajena sončna zaslonka: da

Vložek proti rosenju: priložen

Možnost vgradnje komunikacije: da

Garancija: 5 let in brezplačni zimski servisni pregledi

Cena: od 530 evrov dalje

Uradni zastopnik: Compaco, d. o. o., Velenje

Uredništvo Obratov občasno preizkusi tudi kakšen kos motoristične opreme, tokrat testiramo najnovejšo preklopno čelado X-1005 italijanske znamke premijskih čelad X-lite, ki sicer sodi v okvir proizvajalca čelad Nolan. Tako kot vse Nolanove čelade je tudi ta v celoti izdelana v Italiji, proizvajalec pa ponuja 5-letno tovarniško garancijo. Kupec bo poleg te deležen tudi odlične poprodajne storitve, kamor poleg dobave nadomestnih delov spada brezplačni zimski pregled čelade, ki ga kupcem, ki so jo kupili pri pooblaščenih trgovcih v Sloveniji, ponuja zastopnik, podjetje Compaco.Podobno kot vse preostale X-litove čelade je tudi X-1005 izdelana ročno iz izbranih kompozitnih materialov, in temu primerna je tudi priporočena maloprodajna cena, ki se začne pri 530 evrih; omenimo pa, da trenutno pri uvozniku poteka akcija z 10-odstotnim popustom.Glavni adut čelade, ki ga bodo cenili predvsem tisti, ki z motociklom radi potujejo, je dvižni predbradni del, zaradi česar se v eni potezi spremeni iz zaprte integralke v zračno jet čelado in obratno. Zaradi homologacije P/J lahko vozimo z dvignjenim predbradnim delom. Po zaslugi patentiranega mehanizma, ki obrazni del čelade odpira po eliptični krožnici, odprta čelada ne štrli visoko v zrak, njeno težišče pa je tudi z dvignjenim obraznim delom ugodno in ne obremenjuje vratne hrbtenice.Za prezračevanje skrbita dva vstopnika za zrak, eden pod vizirjem, drugi na vrhu čelade. Oba lahko enostavno upravljamo tudi v rokavicah. Za dodatno udobje pri nošnji čelade poskrbi snemljivo in pralno oblazinjenje carbon fitting, ki je oplemeniteno z aktivnimi karbonskimi vlakni. Kot pravijo pri proizvajalcu, oblazinjenje deluje antistatično, spodbuja razpršitev in izhlapevanje znoja ter pomaga vzdrževati stalno temperaturo. Poskrbeli so tudi za motoriste z očali in čelado opremili z rešitvijo »prilagojeno očalom« (Eyewear Adaptive), ki omogoča enostavno preoblikovanje lične blazinice v smislu pridobitve dodatnega prostora za ročaje očal. Notranje oblazinjenje ponuja še preprosto prilagajanje, kako globoko na čelo naj sede čelada – pri znamki temu pravijo Liner Positioning Control. V čelado je vgrajena še sončna zaslonka, ki odlično nadomešča sončna očala. Spuščamo in dvigamo jo z drsnikom na spodnji obrobi čelade, v štiri različne položaje.S testno čelado smo že prevozili lepo število kilometrov na različnih motociklih, od slečenih do udobnih potovalnikov, in izkušnje z X-1005 so pozitivne. Seveda na obnašanje čelade in počutje v njej vplivajo mnogi dejavniki, zato je lahko ista čelada nekomu vrhunska, spet drugemu motoristu najhujša nočna mora. Zato velja izbrani model čelade pred nakupom preizkusiti tudi na lastnem motociklu – dobri trgovci vam bodo takšno testno vožnjo ponudili.X-1005 se je na našem testu izkazala kot zelo stabilna in nevtralna za preklopno čelado. Oblazinjenje je prijetno na otip in za nošnjo. Rokovanje s sončno zaslonko, zračniki in dvižnim bradnim delom je gladko in enostavno tudi z motorističnimi rokavicami. Prezračevanje čelade se nam zdi zelo učinkovito, na trenutke morda še preveč, zato je 2-stopenjsko odpiranje glavnega zračnika dobrodošlo. Koliko zraka bomo zajeli, pa je odvisno tudi od vetrne zaščite, ki jo ponuja sam motocikel.