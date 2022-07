Pozimi mora voda ven (FOTO)

Prejšnji teden smo v prispevku opisali, kako se lotimo projekta vrtne ali balkonske pipe, tokrat pa bomo pogledali, kako se ga lahko lotimo sami in kakšne so enostavne rešitve.

Načrtovati, zapreti vodo

V primeru stanovanjske hiše z vrtom je stvar preprostejša, saj lahko glavni ventil za vodo, ki ga imamo običajno nekje v kleti, v vsakem trenutku zapremo, medtem ko je to v stanovanju v bloku lahko velika težava. Bloki, grajeni v šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja za takratni »delavski razred«, so enostavni, sicer z nekaterimi dobrimi rešitvami, vendar so pri inštalacijah stvari pogosto poenostavljali. V stanovanjih tako običajno ni centralnega ventila, s katerim bi zaprli vso vodo v stanovanju. V primeru sanacije moramo z ventilom v kleti zapreti celotno vertikalo stanovanj pod in nad nami, pri čemer moramo prej obvestiti stanovalce, kdaj in koliko časa bo voda zaprta.

Če je vrtna pipa na višini enega metra, spodaj potrebujemo servisni ventil. FOTO: Phaisit, Getty Images

Pravilo veleva, da se voda v blokih zapira le ob delavnikih med deveto in 15. uro, ko je večina ljudi v službi. Nikoli zjutraj, popoldne ali zvečer, v soboto ali nedeljo.

Težava nastane, če imamo vrtno pipo sredi vrta na prelepem kamnitem pomivalnem koritu, kakšen meter ali več od tal.

A preden bomo zaprli ta ali oni ventil, moramo natančno vedeti, kaj bomo počeli, moramo torej natančno načrtovati, kje bomo potegnili cevi, prevrtali steno in na zunanji steni hiše namestili pipo.

Ventil s stranskim izpustom

Tako kot pri prenovi kopalnice ali kuhinje v stanovanju bomo tudi v primeru inštalacije cevi za zunanjo pipo na odjemnem mestu najprej namestili kroglični ventil z rdečo kljukico ali metuljčkom. Vsaka cev, ki je speljana na zunanjo steno, na vrt ali balkon, mora imeti na odjemnem mestu ventil. Preprosto zato, ker ga bomo pozno jeseni, denimo konec novembra, zaprli in iztočili vodo iz cevi, ki vodi do zunanje pipe, saj obstaja nevarnost, da nam voda v cevi zmrzne, v tem primeru pa jo bo treba zamenjati.

Če želimo imeti pipo sredi vrta, bomo vodo do tja peljali po plastičnih ceveh, ki jih zakopljemo od 30 do 40 centimetrov globoko. FOTO: Getty Images

Vodo zelo težko spravimo iz cevi. Lahko jo izpihamo, vendar to zahteva priprave. Sistem moramo izdelati tako, da je kar najbolj enostaven tudi za popravila. Ključno pri vsem skupaj je, kje bomo imeli odjemno mesto, kje bomo torej namestili ventil in od tam dalje peljali cev po steni in skozi steno do točke na zunanji strani hiše ali sredi vrta, kjer bo vrtna pipa.

Višina odjemnega mesta

Če je glavni ventil za hišo v vodovodnem jašku v kleti, je najbolje odjemno mesto z ventilom urediti tam. Ker pa bo točka odjemnega mesta v kleti tako za od dva do tri metre nižje od pipe na zunanji steni hiše, pomeni, da bomo na odjemnem mestu namestili ventil s stranskim izpustom. Kaj to pomeni za jesen, ko bomo vodo zapirali? Zgolj to, da bomo odvili vijak na ventilu, in voda od ventila do pipe bo zaradi padca stekla iz cevi.

Primer ventila s stranskim izpustom. FOTO: Getty Images

Če je točka odjemnega mesta višje, kot bo zunanja vrtna pipa, vodo iz cevi spravimo ravno obratno, in sicer tako, da zapremo ventil in odpremo pipo, voda pa bo stekla skozi slednjo.

Dodatna težava nastane, če imamo vrtno pipo sredi vrta na prelepem kamnitem pomivalnem koritu, kakšen meter ali več od tal. Cev smo iz hiše skozi steno potegnili po zemlji, izkopali smo vsaj 40 centimetrov globok jarek, da nas cev pri okopavanju vrta ne bo motila, to pa pomeni, da moramo dodatni izpustni ventil namestiti na kolenu na dnu ali zraven kamnitega pomivalnega korita. Ko ga bomo odprli, bo voda stekla iz cevi na obeh straneh.