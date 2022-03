Poskrbimo za rastlinjak: preberite, kaj morate narediti

Rastlinjaki v nasprotju z gredicami pozimi ne počivajo. Vanje rastline sejemo in sadimo vse leto, tudi kakšne okrasne postavimo tja, da prezimijo, zato je še bolj pomembno, da zanje dobro skrbimo. Da bi rastlinam v rastlinjakih pa tudi toplih gredah omogočili čim bolj optimalne razmere, torej tudi dovolj svetlobe in toplote, je treba steklo redno čistiti. Zaprašeno in umazano namreč ne bo prepuščalo dovolj svetlobe. Strokovnjaki svetujejo, da jih temeljito očistimo dvakrat na leto, oktobra in konec marca oziroma v začetku aprila.

Da bi to lahko opravili čim bolj temeljito, je treba rastlinjak najprej izprazniti, zato izberemo dan brez dežja in z višjimi temperaturami, da ne bi kakšne bolj občutljive rastline ali sadike izpostavili mrazu in jo tako po nesreči uničili. Prostora ne izpraznimo le zato, da bo vse površine lažje umiti, le tako bomo namreč lahko pregledali tudi vse kotičke, kjer bi se lahko skrivali kakšni škodljivci, od miši in žužkov do plesni.

Uporabimo izključno ekološka čistila, delo bo najbolje opravila mešanica vode in kisa. FOTO: Fermate/Getty Images

Poleg tega poiščemo in popravimo morebitne poškodbe. Najprej se lotimo čiščenja tal, saj se lahko zgodi, da bomo z vodo vsaj delno oškropili tudi stene, zato te pustimo za konec. Ko tla pometemo, jih dobro speremo z vodo. To lahko po tleh zgolj polijemo in jih nato zdrgnemo s ščetko, bolj enostavno pa je, da jih speremo s cevjo za zalivanje, in sicer curek nastavimo na najmočnejšega.

Nato se lotimo steklenih površin, če je zasteklitev dvojna, moramo dobro očistiti tudi prah in preostalo nesnago, ki se je nabrala med kriloma stekel. Najbolj enostavno večje steklene površine očistimo s pomočjo brisalcev, ki imajo na eni strani pritrjen ozek kos plastike. Najbolje je, da uporabimo izključno ekološka čistila.

Priporočeno ga je očistiti dvakrat na leto, jeseni in spomladi.

Od reči, ki jih imamo doma, se najbolje obnese kis. V steklenički s pršilom v razmerju ena proti ena zmešamo vročo vodo in beli kis, z mešanico nato poškropimo steklo in s plastičnim delom brisalca do suhega obrišemo. Kis je odlično čistilo tudi zato, ker površine hkrati razkuži, enako kot soda bikarbona, zato lahko to isto mešanico uporabimo za čiščenje preostalih delov rastlinjaka.

Prostor še dobro prezračimo, preden rastline vrnemo pod streho, pa jih dobro pregledamo, prav tako lončke. Nobenega smisla namreč nima, da temeljito očistimo in razkužimo rastlinjak, nato pa vanj vnovič postavimo lonček z zemljo, v kateri mrgoli škodljivcev. Zunanjo stran lončkov dobro umijemo in osušimo, pregledamo, ali je rastlina zdrava, pri čemer posebno pozornost posvetimo tistim bolj košatim, ne pozabimo preveriti, kaj se dogaja na spodnjih straneh listov in lončkov, malce podrgnemo po površini zemlje in počakamo, ali se bo morda začelo kaj premikati. Če opazimo, da je rastlina bolna, jo poskušamo pozdraviti z ustreznimi pripravki.

Rastline bodo dobile dovolj svetlobe le skozi čisto steklo.

Za ta čas bi bilo najbolje, da jo osamimo, če to ni mogoče, pa jo v rastlinjaku postavimo v čim bolj oddaljen kot. Prestavljanje rastlin si olajšamo, če si omislimo stojalo s policami na kolesih, v vrtnarijah in specializiranih trgovinah so na voljo v različnih velikostih, zato ne bo težko najti pravega.