Poglejte, kako so šoferji in avtomehaniki slavili sto let (FOTO)

Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije (ZŠAM) je v Žužemberku zaznamovala stoto obletnico delovanja. Največja in najstarejša nevladna organizacija s področja prometne varnosti je bila ustanovljena leta 1922. Danes jo sestavlja 35 združenj, v katerih deluje več kot 4500 članov.

V uradnem delu so prisotni prisluhnili slavnostnim nagovorom in koračnicam policijskega kvinteta ter pesnitvi Staneta Cerarja.

Slovesnosti pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja so se udeležili številni ugledni gostje, med njimi direktor Javne agencije za varnost prometa Jože Hribar, višji prometni inšpektor Matjaž Leskovar, generalni sekretar AMZS Jure Kostanjšek, član uprave Darsa Peter Gašperšič, predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba in župan občine Žužemberk Jože Papež.

Pomen prostovoljstva

Kakor je poudaril direktor AVP Jože Hribar, agencija z ZŠAM že več let uspešno sodeluje na področju vzgoje, izobraževanja, pri izvajanju terenskih akcij in projektov: »Izkušnje, ki jih prostovoljci prenašate na druge generacije in raznovrstne skupine udeležencev v prometu, so izjemnega pomena.«

4500 članov šteje ZŠAM.

Pomen delovanja zveze je izpostavil tudi njen predsednik Aleš Kocjančič: »Promet je vsak dan bolj zgoščen. Vseh nevarnosti v prometu se ne da izničiti z infrastrukturo in avtomobilsko ter informacijsko tehnologijo. Tu je priložnost, da se izkažemo in pokažemo drugim, da nam je mar za varnost v prometu, da želimo sodelovati v projektih ozaveščanja javnosti za pomen varnosti v prometu.«

ZŠAM je ves čas združevala šoferje in avtomehanike ter njihove simpatizerje, skrbela pa je tudi za izboljševanje vloge in položaja voznikov in avtomehanikov v družbi. Že ustanovitelji zveze in prvi poklicni šoferji so imeli močan čut za prometno varnost in so se zapisali med utemeljitelje prometne preventive. Sedanji svet za preventivo v cestnem prometu je bil ustanovljen pred 50 leti na pobudo ZŠAM. Delovanje v preventivi temelji na prostovoljnem delu članov, izkušenih in preizkušenih poklicnih voznikov in avtomehanikov, ki se udejanja v številnih preventivi posvečenih akcijah.

Izkušnje iz prometa temeljijo na milijonih prevoženih kilometrov poklicnih voznikov, strokovnih izkušnjah avtomehanikov s področja varnosti vozil in znanju prometnih strokovnjakov, inštruktorjev in članov izpitnih komisij.

Zveza bo z namenom pridobivanja novih članov širila dejavnost in projekte z vsebinami, ki bodo dostopne in zanimive tudi za tiste, ki šele stopajo na poklicno pot kot vozniki, avtoserviserji ali tehnologi prometa. Poslanstvo zveze je namreč tudi povezovanje izkušenj dolgoletnih članov in svežih idej, ki jih prinašajo mlade generacije.