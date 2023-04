Po kraljevi turi peš ali s kolesom (FOTO)

Tako kot drugod pri naših severnih sosedih gre za to sezono tudi na Solnograškem smučarija začasno v pozabo. Vse sile že usmerjajo v poletni čas, ki jim zadnja leta, predvsem zaradi vse višjih stroškov obratovanja smučišč, prinaša več zaslužka. Največji turistični kraj na Solnograškem je Maria Alm, nekako v sredini in visoko nad drugimi hribi pa dominira 2941 metrov visok Hochkönig (dobesedni prevod bi bil Visoki kralj), po katerem so dali ime celotni turistični regiji. Pomladni in poletni čas je za obisk naravnost idealna izbira, predvsem zaradi pestrosti planinskih in kolesarskih poti.

Poti so prijetne in dobro označene.

Čeprav so gorski vršaci tako kot povsod v Alpah v najvišjih legah kamniti in strmi, tako je tudi okrog Hohköniga, pa so niželežeči vrhovi in pobočja gora do dolin pretežno poraščeni z gozdovi in zelenimi travniki. Planinski pašniki so polni govedi in drobnice, večina planšarij je odprtih za turiste. Poleg planšarskih koč je v zelenem delu gora tudi veliko planinskih koč. In kar najbolj navdušuje, urejene so v planinskem slogu in skoraj v celoti iz lesa. Vse po vrsti pa so okrašene z obilico cvetja.

Brbončice boste razvajali.

Zelena devetka Poleg številnih kulinaričnih tur, ki jih lahko opravite peš ali s kolesom, je največja posebnost počitniške regije, ki se razteza po dolinah in v večini po gorskih pobočjih od Mülbacha prek Dientna do Maria Alma, turistična zeliščarska ponudba. Kdor bi rad spoznal gorsko zdravilno cvetje in zelišča, naj se odloči za pohod Zelena devetka. Sestavljen je iz devetih etap, ki vključujejo oglede kar 16 gorskih travnikov, polnih planinskega cvetja in zdravilnih zelišč. V kočah poleg njih organizirajo tečaje in delavnice v poznavanju zdravilnih zelišč, na koncu pa iz njih ter drugih planinskih sestavin pripravijo okusne jedi.

Pozimi smuči, poleti kolo

Do planšarij so iz doline speljane lepo urejene ceste in planinske poti, ki se pogosto vijejo med visokimi smrekovimi gozdovi. Vseh skupaj jih je kar 340 kilometrov in so zelo dobro označene ter na nevarnih mestih, ki jih je sicer malo, tudi zelo dobro zavarovane.

Čudoviti razgledi.

Proge, po katerih se pozimi podijo smučarji, se poleti spremenijo v poti, idealne za gorsko kolesarjenje. Ker niso preveč strme, jih zmorejo tudi tisti z manj kondicije nabiti gorski kolesarji, z e-kolesi pa so dostopne tako rekoč za vsakogar. Kolesarske poti in steze so odlično označene in opremljene s kar 24 servisnimi postajami, ki so opremljene z električnimi polnilnicami in z orodjem za najnujnejša popravila. Za vse ture si lahko najamete tudi vodnika, vse vodene ture pa imajo predvidene kulinarične postanke, na katerih spoznate lokalne dobrote, ki so prirejene za moderne športne želodce. Ponudniki so se prilagodili vegetarijancem in veganom, ki jih je med rekreativci vse več.

Za tiste, ki se zaradi dobre označenosti prog odločijo, da bodo kolesarili sami, z družino, prijatelji in znanci, je na voljo kar 26 prog, ki so dolge od 3,3 do 142 kilometrov.

In še namig glede nastanitev. V turistični regiji Hochkönig prenočujete in se prehranjujete na precej poceni turističnih kmetijah pa seveda tudi v izjemno lepo urejenih in še vedno domačnih hotelih z raznovrstno ponudbo najrazličnejših storitev. V tem primeru so cene seveda tem prestižnim doživetjem primerne.