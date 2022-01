Pet učinkovitih trikov, ki preženejo smrad

Se zgodi, da aroma v domu ni ravno prijetna. Nasprotno, po njem se širi smrad, ki res ni v ponos. Zato je dobro poznati načine, kako neprijetne vonjave doma premagati.

Poglejte pet res učinkovitih, ob tem pa še na moč preprostih.

Kuhajte začimbe

V lonček stresite dišeče začimbe, denimo cimet, klinčke, rožmarin, baziliko. Dodajte vodo in kuhajte. Med vretjem se bo sproščala dišeča para, ki bo nadvladala neprijeten vonj.

Namesto začimb lahko uporabite tudi eterična olja ali olupke sadežev, denimo cirusov in jabolk.

Osvežite oblazinjeno pohištvo

Ne glede na to, kako pridno in dosledno ga čistite, v tkanine oblazinjenega pohištva se kaj radi ujamejo vonji, ki niso v ponos. Rešitev v tem primeru je trik z otroškim pudrom: posujte ga po foteljih, kavču, preprogi, počakajte nekaj minut in ga nato posesajte. Puder bo prijetno odišavil pohištvo in s tem celoten dom.

Lahko pa v plastenki z razpršilom zmešate enaka deleža vode in vodke ter z mešanico poškropite zavese in druge tkanine. Učinek bo zagotovo opazen.

Osvežite smetiščne koše

En pogostih virov smradu so umazani smetiščni koši. Zato skrbite za njihovo čistočo ter jih osvežite z eteričnimi olji ali na njihovo dno, preden vanje namestite vrečko, položite dišeče robčke za perilo.

Očistite odtoke

V kuhinji in kopalnici. Tudi ti so velikokrat vir neprijetnih vonjav, ki jih preženete tako, da vsaj enkrat na mesec na odtoke posujete jedilno sodo ter čeznjo prelijete kis. Dezinfekcija bo preprečila smrad in znižala možnost za zamašitev odtoka.

Očistite pralni in pomivalni stroj

Obloge, ki se kopičijo v obeh oddajajo vonjave. Zato ju občasno očistite tako, da poženete prazna, vanju pa dodate alkoholni kis. Ta bo raztopil obloge. Na koncu ne pozabite temeljito obrisati tesnil na vratih obeh, saj so tudi ta pogosto kriva za zadrego.