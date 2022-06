Pelargonije, stalne gostje slovenskih balkonov, uspevajo na sončnih mestih

Tako kot vsi ljudje ne marajo sonca in poletne vročine, tudi vse rastline niso ljubiteljice premočne svetlobe in previsokih temperatur. Če želimo, da bi nam dolgo krasile balkon ali teraso, je treba pri nakupu upoštevati njegovo oziroma njeno lego ter izbrati rastline, ki bodo tam najbolje uspevale.

Pelargonije so najbolj priljubljene balkonske cvetlice. FOTO: Daliu/Getty Images

Balkoni, obrnjeni na jug, so praviloma ves dan izpostavljeni soncu, zato so zanje primerne rastline, ki se dobro počutijo na vročini in močni svetlobi in ne potrebujejo veliko vlage. Nasprotno velja za balkone, obrnjene na sever, medtem ko so tisti, ki gledajo na vzhod ali zahod, nekje vmes, zanje pa so primerne rastline, ki imajo rade polsenco, tudi senco.

Okrasne rastline, ki so proti sončni svetlobi in vročini najbolj odporne, so denimo pelargonije, ki jih lahko opazimo na marsikaterem slovenskem balkonu, pa tudi petunije, sončne vodenke, bidensi, heleniji in lantane.

Helenij je trajnica, ki nas pozno poleti razveseljuje s čudovitimi rumenimi cvetovi, v pogledu nanje pa lahko uživamo vse do oktobra. Poleg sončne lege ima rad odcedna tla in redno zalivanje približno dvakrat na teden. Poleti, a nekoliko prej, cvetijo tudi petunije, in sicer v rdečih, rožnatih in modrih odtenkih.

So nekoliko bolj občutljive, saj imajo rade sončno svetlobo, ne marajo pa pripeke, še manj vetra in dežja, ki jih lahko polomita, zato zanje izberemo sončno, a zavetrno lego. Tudi vodenke so zelo pogoste na slovenskih balkonih. Dobro uspevajo na sončni in tudi na ​polsenčni senčni legi ter v vlažni prsti. Poleti in jeseni nas bodo razveseljevale s čudovitimi cvetovi v beli, oranžni, rožnati, vijolični in rdeči barvi, ki jih je treba, ko odcvetijo, redno odstranjevati, sicer lahko rastlino napade siva plesen.

Dolgo bodo balkone s svojimi rumenimi in rdečimi cvetovi krasile tudi lantane, ki pa niso primerne za majhne zunanje prostore, saj zrastejo tudi do dva metra visoko, tudi v širino se rade močno razrastejo. Čudovito se razrastejo tudi bidensi, a ne tako zelo, da jih ne bi mogli gojiti v lončkih na balkonu.

Bogato zelenje krasijo ljubki rumeni cvetovi, ki obožujejo sončno lego in veliko vode, če ga postavimo v senco, bidens ne bo uspeval. Prav tako to ni rastlina, ki bi jo med poletjem lahko pustili nekaj časa samo in se odpravili na dopust. V najhujši vročini jo je namreč treba zalivati tudi večkrat na dan.