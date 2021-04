Pazite na higieno: spet več primerov mišje mrzlice

Nacionalni inštitut za javno zdravje poroča, da narašča število primerov mišje mrzlice.Mišja mrzlica je akutna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo hantavirusi. V Sloveniji se pojavlja zlasti na Dolenjskem in v Prekmurju, vsako leto kot posamični primeri, ciklično pa tudi kot kopičenje na nekaj let. Bolezen se običajno pojavlja v spomladanskih mesecih in tudi poleti ter jeseni.