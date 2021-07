Pasji priboljški, ki jih naredimo doma, da bodo kužki lažje preživeli vročino

Pred vročino je v teh dneh marsikdo pobegnil ob morje, tisti, ki ostajamo doma, pa se skrivamo v senci ali se hladimo ob klimi. Visoke temperature pestijo tudi naše kužke, za katere moramo v teh dneh še posebej skrbeti in jim omogočiti, da imajo na voljo dovolj tekočine in da niso izpostavljeni sončnim žarkom, lahko pa jim pomagamo tudi z domačimi pripravki, ki so zanje hkrati priboljški. Pri tem se seveda držimo pravil, katera živila so primerna za pse. Najboljše je, da eksperimentiramo s tisto hrano, ki jo imajo naši kužki radi, pri tem pa nam bo seveda prav prišel zamrzovalnik. Zbrali smo nekaj idej, kaj lahko pripravimo v domači kuhinji, da ublažimo pasjo vročino.