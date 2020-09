Otroški puder in eterična olja za dišečo obutev

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Iz zagate nas lahko reši tudi otroški puder. FOTO: Phanuwatnandee/Getty Images

Z alkoholom nad bakterije

Otroški puder proti znoju

Ponašajo se s prijetnim vonjem, nekatera pa delujejo še protimikrobno in s svojimi učinkovinami iz obutve preženejo tako neprijetne vonjave kot bakterije, ki so zaslužne zanje. Za to so najboljša eterična olja že omenjenega čajevca, evkaliptusa, poprove mete, timijana ali klinčkov.

Za učinkovito sredstvo iz njih potrebujete plastenko z razpršilom prostornine deciliter in pol, deset kapljic hidrolata nepozebnika, šest kapljic eteričnega olja poprove mete, štiri kapljice eteričnega olja čajevca, dve kapljici evkaliptusovega olja, kapljico olja timijana in deciliter destilirane vode. V plastenko nakapljajte hidrolat nepozebnika, dodajte vodo in nato izbrana eterična olja. Dobro pretresite in z mešanico poškropite notranjost obutve. Za najboljši učinek čevlje zaprite v plastično vrečko, pustite čez noč, obutev pa potem dobro prezračite, preden jo obujete.

V obutvi, ki jo nosimo v hladnejšem delu leta, se hitro pojavijo neprijetne vonjave. V vlagi in toplem okolju se v čevljih namnožijo bakterije, ki s svojim delovanjem izzovejo smrad, ta pa se prenese na nogavice in stopala ter marsikoga tedaj, ko sezuje čevlje, spravlja v zadrego. V trgovinah lahko kupimo različna razpršila za odpravljanje tovrstnih vonjav, vendar lahko za enak učinek poskrbite s povsem naravnimi načini in pripomočki, ki jih že imate doma. Tu je nekaj najučinkovitejših.Jedilna soda je uporabna na nešteto načinov, eden od teh je zagotavljanje svežine obutve. Potem ko sezujete čevlje, iz katerih se širi moteč vonj, vanje nasujte malo belega prahu, ga pustite čez noč in zjutraj samo stresite iz njih.Iz jedilne sode lahko izdelate naravno sredstvo za premagovanje vonjav, ki notranjost obutve hkrati še osveži. Zanj potrebujete tri žlice jedilne sode, žlico koruznega škroba in pet kapljic eteričnega olja čajevca. Sestavine dobro zmešajte in mešanico nasujte v obutev, pustite čez noč, preden tako osvežene čevlje obujete, pa naravni osvežilec preprosto stresite iz njih. Sredstvo ne bo le pregnalo neprijetnih vonjev, zaradi olja čajevca bo usodno tudi za bakterije, ki so največkrat odgovorne zanj.Čistilni alkohol je še en pripomoček za zagotavljanje sveže obutve, saj ima protibakterijski učinek. Z njim preprosto poškropite notranjost čevljev in počakajte, da se povsem posušijo. Lahko popršite krpice oziroma kosme vate, jih položite v obutev in jo postavite na zračno mesto.Potem ko se okrepčate s črnim čajem, vrečk ne odvrzite v smeti, še kako vam lahko pridejo prav pri odpravljanju neprijetnih vonjav. Črni čaj namreč vsebuje snovi, ki dokazano premagujejo bakterije v obutvi. Zadeva deluje povsem preprosto: še vlažne, vendar ne preveč mokre čajne vrečke položite v čevlje in jih v njih pustite vsaj eno uro. Nato jih odstranite in prezračite obutev.Tudi pesek za mačja stranišča je učinkovit pri premagovanju neprijetnih vonjav, saj jih zaradi svoje sestave nevtralizira in osveži obutev. Nasujte ga v odslužene nogavice, jih dobro zavežite in čez noč položite v čevlje. Zjutraj odstranite vrečke in z njimi odvečno vlago ter neprijetne vonjave.Še en zaveznik sveže obutve je alkoholni kis. Uporabite ga lahko v vseh čevljih iz umetnih materialov. V plastenki z razpršilom ga z vodo zmešajte v razmerju ena proti ena, poškropite notranjost čevljev in jih na zračnem mestu pustite, da se povsem posušijo.Če se vaša stopala izdatno znojijo, neprijetne posledice preženite z otroškim pudrom. Tako kot jedilna soda namreč odpravlja neprijetne vonjave in v obutvi nakopičeno vlago. Zvečer ga nasujte v čevlje in ga v njih pustite čez noč, lahko pa ga nasujete, preden jih obujete. Malo pudra nasujte še v nogavice in tako preprečite znojenje stopal, ki je glavni vir zadrege tedaj, ko sezujete priljubljeno obutev.