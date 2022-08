Osma generacija astre: ostaja pomemben Oplov igralec (FOTO)

Dolgo so pri Oplu iskali način, kako ohranjati stik s konkurenco, toda v zadnjih letih na ceste spet pošiljajo prepoznavne modele, ki dobro lovijo ravnovesje med staro slavo in modernimi linijami. Takšna je tudi opel astra. Kar zadeva zunanjo podobo, so pri Oplu dobro opravili nalogo.

Opel astra ultimate 1.2 turbo Opel astra ultimate 1.2 turbo Izpust CO 2 : 126–131 g/100 km Zastopnik: WAE S Cena: 33.190 evrov (testni model 35.070 evrov) Euro NCAP (2022): ****

Astra je naredila odločen korak naprej v primerjavi s prejšnjimi generacijami, ljudje se ozirajo za njo, saj je dovolj samosvoja v primerjavi s tekmeci. Še posebno je opazna v zlato rumeni barvi, kakršen je bil tudi testni primerek, poznavalci Oplove zgodovine pa prav tako opazijo plastičen zaključek zadnjih bočnih stekel, ki spominja na tistega, ki ga je v osemdesetih letih imel opel kadett.

Daljša in nižja

Osma generacije opla astre je s 4374 milimetri sicer za štiri milimetre daljša od prejšnje, za 44 milimetrov nižja in 51 milimetrov širša, kar vse kaže na poudarjeno športnost vozila. Toda testni avtomobil z 1,2-litrskim bencinskim motorjem, ki premore 130 konjskih moči (96 kW), je vseeno bolj namenjen družinski uporabnosti kot pretirani športnosti.

Astra ostaja pomemben Oplov igralec.

Najhitreje se pelje pri 210 kilometrih na uro. Samodejni osemstopenjski menjalnik noče, da voznik preveč pritiska na stopalko za plin, enako velja, če želite na hitro pretikati stikalo na menjalniku za vožnjo naprej ali vzvratno. Ne hitrost, glavni odliki tega avtomobila sta nedvomno zanesljivost in uporabnost.

Astrina drugačnost

K udobju pripomorejo tudi dobri sedeži. Odlagalnih prostorov je dovolj, zadaj brez težav sedijo trije potniki, še posebno otroci. Prtljažnik ima 422 litrov prostora, kar je povsem dovolj za družinske potrebe.

Čeprav gre za zasnovnega bratranca peugeota 308, so Oplovi oblikovalci tudi v notranjosti znali ujeti drugačnost v primerjavi z najbližjim konkurentom. Vprašanje je sicer, ali je ta drugačnost boljša ali slabša, v vsakem primeru je odvisno od uporabnika, kaj ima raje. V astri sta denimo dva večja digitalna zaslona, v peugeotu 308 trije, a ima astra več tradicionalnih stikal, kar nedvomno ugaja uporabniku, ki ima raje prava stikala namesto pritiskanja po zaslonu na dotik.

V notranjosti sta dva digitalna zaslona, a še vedno precej tradicionalnih fizičnih stikal. FOTO: Aljaž Vrabec

Ker so najboljši časi za kombilimuzine že minili, osma generacija astre gotovo ne bo dosegala prodajnih številk mlajših sester, a vseeno ostaja pomemben Oplov igralec. Zanjo bo treba odšteti 33.190 evrov, kar pa ni tako malo, vsaj ne za proračun povprečne slovenske družine.