Oken ne čistimo v soncu

Gumijasti pripomoček ne pušča sledi. FOTO: Milan Krasula/Getty Images

Preveč čistila



Bombažna krpa lahko za seboj pušča vlakna, priljubljen časopisni papir lahko zaradi grobe teksture poškoduje stekla.

Napačna krpa

Prenežno čiščenje

Preveč čistila velikokrat za seboj pusti lise, ki jih je zelo težko odstraniti.

Tu je koledarska pomlad, ki napoveduje veliko spomladansko čiščenje. Med vsemi opravili, ki se znajdejo na seznamu, je tudi skrb za sijoča okna, kjer napake niso dopustne, saj jih ni mogoče spregledati.Nihče namreč ne želi, da bi na steklu ostali sledovi krpe, motni madeži ali razmazana umazanija. Vsega tega ne bo, če se boste izognili nekaterim dokaj pogostim napakam pri čiščenju oken. Katere so največkrat krive za nezadovoljstvo?Spomladi so okna praviloma močno umazana. Dejstvo je, da jim večina v mrzlih dneh ne namenja toliko pozornosti kot v toplejšem delu leta. Kar pomeni, da je na steklih veliko ostankov prahu, blata in druge umazanije. Preden se jih lotite s čistilom, okna dobro obrišite z vodo. Lahko ji dodate alkoholni kis. Mešanica bo odstranila grobo umazanijo, ki bi se ob uporabi čistila razmazala in za seboj pustila neprijetne sledove. Ne pozabite na okenske okvirje in police, ki si prav tako zaslužijo pozornost.Šele ko se okna po tem koraku posušijo, jih očistite z izbranim čistilom, ki naj bo zgolj pika na i. S količino ne pretiravajte. Namesto da bi z njim bogato poškropili celotno površino stekel, nanje nanesite le nežno meglico. Preveč čistila velikokrat za seboj pusti sledove v obliki lis, ki jih je zelo težko odstraniti. Pri uporabi tega zato v vsakem primeru, naj gre za naravna ali za kupljena, velja pravilo: manj je več.Pravilno izbrani pripomočki so pot do brezhibnega rezultata. To velja tudi za krpo, s katero čistite okna. Običajna bombažna za seboj pušča vlakna, priljubljen časopisni papir ni priporočljiv, saj lahko zaradi grobe teksture poškoduje površino stekel. Najboljša izbira sta krpa iz mikrovlaken ali gumijasti čistilec za stekla: za seboj ne puščata vlaken in drugih madežev, rezultat pa bo prav tak, kot ste ga pričakovali.Osnovni napotek, ki ga je dobro upoštevati, se glasi: oken nikoli ne čistimo, kadar vanje sije sonce. Steklo se namreč v tem primeru prehitro in neenakomerno posuši, na njem pa ostanejo madeži v obliki lis. Izkoristite torej del dneva, ko so skrita v senci.Res je, da jih ni treba drgniti tako zavzeto kot denimo pečico, a prav tako med delom ne bodite prenežni. Zasušena umazanija na njih zahteva malce bolj grobe prijeme, zlasti ko gre za strjeno nesnago v obliki iztrebkov ptic, insektov, morda ostankov barv in podobne madeže. V vseh teh primerih si pomagajte s strgalom, ki bo odstranilo umazanijo, ne bo pa poškodovalo stekel. Ta na koncu očistite z drobnimi krožnimi potezami in uživajte v pogledu skozi brezhibno čista okna.