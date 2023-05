Obdajmo se z rastlinjem: te sobne rastline so med najboljšimi čistilci zraka

Sobne rastline izboljšajo naše življenje in počutje na mnogo načinov. Nekatere vrste, kot smo že pisali, učinkovito čistijo zrak in iz njega odstranjujejo nevarne spojine, ki jih v prostor vnašamo s čistili, poleg tega srkajo ogljikov dioksid, ki ga izdihamo, in zrak obogatijo s kisikom. Med najboljšimi čistilci zraka so čopasta zelenčica, spatifil, bršljan, benjamin in flamingovec.

Na temnem ozadju se bodo bolj izrazile. FOTO: Techa Tungateja/Getty Images

A ni le fizično počutje tisto, ki se bo izboljšalo, če na okensko polico postavimo lončnico ali dve, hvaležna nam bo tudi duša. Pogled na zelene rastline namreč pomirja, že dolgo poudarjajo psihologi, če se obdamo z naravo, četudi v lončku, bomo občutili manj anksioznosti, ko bomo opazovali rastline, ki se zaradi naše nege in skrbi lepo razvijajo in rastejo, pa nam bo to na usta narisalo nasmeh, počutili se bomo izpolnjene in ponosne.

Barvasti listi

Povpraševanje po sobnih rastlinah je bilo izjemno veliko v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, nato je nekoliko zamrlo, med pandemijo pa je močno naraslo. Psihologi menijo, da so na to vplivali ukrepi za zajezitev širjenja covida-19, ko so množice ljudi po svetu nenadoma ostale zaprte med štirimi stenami in so pogrešale stik z naravo. In ko enkrat vzljubiš rastlino, ljubezen ostane za vedno, je prepričana lastnica ene od znanih londonskih cvetličarn Emma Sibley, ki je z mrežo BBC delila največje letošnje smernice glede sobnih rastlin. Kot pravi, se je med pandemijo veliko ljudi prvič srečalo z vzgojo lončnic, počasi so se učili in zdaj so pripravljeni skrbeti za bolj kompleksne, kar se pozna pri povpraševanju.

Krotoni potrebujejo visoko zračno vlago in stalno temperaturo, ki ne sme pasti pod 15 stopinj Celzija.

Letos so denimo izjemno zaželene rastline z listi v dveh ali več barvah. Takšen je vsem dobro znani potos, pa aglaonema, oba sta primerna tudi za začetnike, saj sta izjemno trdoživa in uspevata na skorajda katerem koli mestu, kjer dobita dovolj svetlobe. Predvsem liste aglaoneme krasijo čudoviti vzorci, zaradi katerih je videti zanimiva in eksotična. Temno zelene liste s svetlimi, skorajda belimi lisami ima tudi srebrna pileja (pilea cadierei), ki pa poleti ne mara močne neposredne svetlobe, zato jo umaknemo na bolj senčni del okenske police, previdno jo je treba tudi zalivati, če bo morala živeti v konstantno vlažnem substratu, ji bodo namreč hitro zgnile korenine. Omenjena vrsta je občutljiva tudi za nizke temperature, zato pazimo, da v zimskih nočeh ne padejo pod 16 stopinj Celzija. Izjemno barviti so krotoni, njihove liste poleg zelenih krasijo še rumeni in rdeči odtenki, ker pa so njihova domovina tropski pragozdovi, potrebujejo visoko zračno vlažnost in stalno temperaturo, ki ne sme pasti pod 15 stopinj Celzija, najbolj pa jim ustreza temperatura med 18 in 29 stopinj.

Med najboljšimi čistilci zraka so čopasta zelenčica, spatifil, bršljan, benjamin in flamingovec.

Da bi se lončnice čim bolj izrazile, je pomembna tudi njihova umestitev v prostor. Eden letošnjih najbolj priljubljenih trendov je temno ozadje. Če imamo prostor z velikimi ali strešnimi okni, ki sončnim žarkom omogočajo, da osvetlijo katero od sten, jo prebarvamo s temnim odtenkom modre, sive, opečnato rdečo ali drugo barvo, ki se bo podala k opremi in slogu, ter rastline prestavimo pred njo na lične poličke ali stojala. Poskrbimo tudi za osvetlitev posebno ljubih in dragocenih rastlin, tako da na strop nad njimi namestimo manjše reflektorje, na steno za njimi ali na polico pod lonček pa dodamo led trak ali manjše led žarnice.