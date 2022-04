Obala je veliko bolj dostopna, razlog pa električna kolesa (FOTO)

Slovenci smo zaradi epidemije koronavirusa začeli odkrivati domovino, ki nam je zdaj še bolj pri srcu. Pretaknili smo vse, še tako majhne kraje, in našli poti, ki so nam bile prej neznane. »Izkazalo se, da je kolo eno najboljših pripomočkov za potepanje in uživanje,« pove Vilko Pogačar iz Kopra.

»Pravzaprav sem iz Radovljice, a sem na Obali kot doma, kajti tu sem nekoč izposojal vodne skuterje, postalo mi je všeč in je naneslo, da sem čez leto več tu kot doma.« In kaj 62-letnik počne danes? »Izposojam kolesa. Po njih je toliko povpraševanja, da se med sezono komajda napolnijo čez noč.«

Vilko Pogačar: »Na Obali se ne dirka, ampak uživa.«

Ob začudenem pogledu pojasni: »Izposojam navadna in električna kolesa, slednja so v tem trenutku nekaj najboljšega, kar se je zgodilo v rekreativnem kolesarstvu na Obali. Za turista na e-kolesu je postala veliko bolj dostopna, hkrati takšno kolo ponudi možnost vožnje v zaledje, v kraje, ki smo jih odkrili prav v zadnjih dveh letih. In so na moč simpatični.«

Zlata klasika

Najbolj priporočana in oblegana kolesarska pot je parenzana, porečanka, sestavljanka obstoječih asfaltiranih kolesarskih stez na slovenski trasi nekdanje ozkotirne železnice, ki je povezovala Trst in Poreč pred drugo svetovno vojno. Izjemna zanimivost je vožnja skozi predora Šalet nad Izolo v dolžini nekaj več kot 200 metrov ter več kot polkilometrski predor Valeta med Strunjanom in Portorožem. »To je zlata klasika za začetnike kolesarje in ponuja tem, ki se šele spoznavajo z upravljanjem in načinom vožnje na e-kolesih, dobrodošlo izkušnjo,« pove Pogačar.

Cesta brez prometa je za začetnike dobrodošla izkušnja.

»Glede na domet električnih koles, sploh če so baterije evropske ali ameriške izdelave, se lahko obvozi celotno Obalo v enem dnevu, in to v obe smeri. Koper, ki je postal do turistov prijazno mesto, je po mojem mnenju odlično izhodišče za kolesarske izlete. Hkrati je zaradi dostopnosti parkirnih mest ter cenovno dostopnih prenočišč tako v mestu kot okolici primerno ne le za enodnevne ture, temveč za kolesarsko podaljšane vikende na Obali in v zaledju.

Namig za pot Predlog Vilka Pogačarja za daljši enodnevni izlet z e-kolesom: »Iz centra Kopra se peljite do predela Olmo in po stari lokalni cesti na Gažon in naprej do vasi Šmarje. Gre za serijo vzponov, ki pa jih z e-kolesom in potrpežljivostjo zmore vsak. V vasi zavijete proti Pučam in se po petih kilometrih ravninskega kolesarjenja spustite do razcepa proti Novi vasi in Sv. Petru. Stalno se boste dotikali vinogradov in oljčnih nasadov, nato pa se spustili do vasi Dragonja. Med nasadi sadja in toplimi gredami se peljete do mejnega prehoda Sečovlje in tik pred mejo zavijete proti solinam in Seči. Ob Jernejevem kanalu se peljete do Škvera, Lucije in Portoroža, tam greste po Senčni poti do predora Valeta in se spustite do Strunjana ter poiščete dobro označeno smer do predora Šaleta, pridete v Izolo, naprej se peljete do Žusterne in ste nazaj v Kopru. Tura je dolga dobrih 48 kilometrov in ima za približno 750 metrov višinskih vzponov.«

Prvi dan gre pot za ogrevanje lahko iz Kopra proti Debelemu Rtiču in okoli Tinjana. Za naslednji dan priporočam kolesarsko doživetje prek Belvedera, po vrhu klifa Ronek do Strunjana, nato pa vrnitev čez Beli Križ, Korte in Markovec. Tretji dan se lahko zapeljete do Sečovelj, in če vam je všeč poganjanje, se usmerite v dolino reke Dragonje pa skozi Pomjan in Šmarje nazaj v Koper.«

Vilko Pogačar pravi, da imajo kolesarji na e-kolesih veliko več volje zaradi pomoči baterije pod sedalom, lažje tudi premagujejo kilometre, če jim v obraz piha veter, ki zna na Obali večkrat pokazati svojo moč. Ob tem priporoči obisk Trsta s kolesom, kjer pa se del poti še ureja.

Koper je odlično izhodišče za kolesarske izlete.

»Kolesarske poti so zanimive in prijetne, predvsem pa se je treba zavedati, da na kolesu ne smemo hiteti. Na Obali se ne dirka, ampak uživa. Glede na povečanje prometa na kolesih je treba biti strpen, paziti tudi na druge udeležence v prometu, predvsem na otroke. Poudarjam, in to vsakič, da mora imeti kolesar na glavi čelado, to mora ponuditi vsak, ki izposoja kolesa. Brez čelade se na kolo ne gre, to povem otrokom in odraslim, ki morajo biti za zgled,« še poudari Pogačar.