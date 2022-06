Novi land rover defender 130: cene še niso znane, prav nizke pa ne bodo

Družini terenskih vozil land rover defender se je pridružil veliki defender 130 s tremi vrstami sedežev polne velikosti. Defender 130 je na voljo z zmogljivo in učinkovito paleto elektrificiranih pogonskih sklopov, vključno z blagima hibridnima šestvaljnima bencinskima motorjema ingenium P300 in P400 ter šestvaljnima dizelskima motorjema ingenium D250 in D300 (številke seveda pomenijo konjske moči).

Defender 130 je serijsko opremljen z inteligentnim štirikolesnim pogonom (iAWD) znamke Land Rover in 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Tehnologija iAWD učinkovito nadzira pogonski sklop in porazdelitev moči med sprednjo in zadnjo osjo ter po potrebi optimizira učinkovitost na cesti in vse terenske zmogljivosti.

Vozilo ima prilagodljivo elektronsko zračno vzmetenje in napredni sistem terrain response za izjemno zmogljivost na vseh terenih. Defender 130 se lahko pelje po 900 mm globoki vodi, zapelje v 37,5-stopinjski klanec in vleče do tri tone.

Izvedenka s tretjo vrsto sedežev ima 389-litrski prtljažnik, če podremo tretjo vrsto, ta zraste na 1232 litrov, s podrto drugo vrsto pa kar 2291 l. Izvedenka s petimi sedeži ima v osnovi 1329 l prostora v prtljažniku, s podrto klopjo pa 2516 l. Cene še niso znane, prav nizke pa ne bodo.