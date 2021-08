Niso vse barve primerne za vse prostore

V jedilnico, še posebno če je svetla, se lepo poda rjava.

Resda je oprema doma stvar vsakega posameznika, ne nazadnje je najbolj pomembno, da se med svojimi štirimi stenami dobro počutimo, a če razmišljamo o tem, da bi stanovanje ali hišo prodali, je priporočljivo še pred objavo fotografij na nepremičninskih straneh kakšno podrobnost spremeniti. Med najpomembnejše dejavnike pri prodaji nepremičnine in ceni, ki jo bomo zanjo iztržili, predvsem na tujih trgih, spada barva sten. Ameriški nepremičninski agenti in notranji oblikovalci so prišli do presenetljivih ugotovitev.Stanovanja in hiše s stenami v najbolj nepriljubljenih barvah so namreč dosegle tudi do 4000 evrov nižjo ceno kot primerljiva, ki pa so imela stele prepleskane s katero od bolj priljubljenih odtenkov. Še ena presenetljiva ugotovitev: kupce je najbolj zmotila bela in vsi njeni odtenki, torej tudi barva jajčne lupine in umazano bela. Tako imenovani umazano beli odtenki so še posebno problematični na fotografijah, saj bo prostor hitro videti umazan ali dotrajan, četudi v resnici ni. Podoben učinek ima svetlo siva barva.Najbolj nepriljubljene so bile med kupci bele kopalnice, ki da delujejo preveč sterilno, hladno in ne domačno. Za ta prostor je menda najbolje izbrati barvo, imenovano taupe. Gre za temnejši odtenek sive, a z rjavkastimi podtoni, ki naredijo prostor toplejši. Barva je tudi dovolj nevtralna, da jo je preprosto kombinirati z dodatki vseh mogočih barv in odtenkov. Kopalnica bo zasijala tudi v svetlo in temno sivi, ljubitelji barv pa si lahko omislijo svetlo modro, svetlo zeleno ali barvo pistacije. A če se siva odlično obnese v kopalnici, to ne drži za dnevne sobe in jedilnice.Za okrog tisočaka nižjo ceno od pričakovane so ameriški agenti v povprečju prodali nepremičnine s temno sivimi stenami v teh sobah. Tudi modro siva ni bila dobro sprejeta. Kupci so se po večini strinjali, da sta ti dve barvi preveč mračni in težki za prostor, kjer z družino in prijatelji preživijo največ časa. Izjema so bile sobe, ki so imele le eno temno sivo steno, te so se večini zdele modne in zanimive. Notranji oblikovalci za dnevne sobe sicer priporočajo katero od barv s pomirjevalnim učinkom, še posebno če imamo doma majhne otroke. Med barve, ki pomirjajo, spadajo svetlejši modri in zeleni odtenki, dnevna soba bo videti dobro tudi odeta v bež barvo.Povsem drugačna je zgodba, ko izbiramo barvo za jedilnico. Tam naj prevladujejo toplejši toni, a ne preživahni. Denimo topla rjava in oranžna, tudi zamolklo rumena in opečna, čeprav je treba pri slednji paziti, da ne pretiravamo, saj gre za precej temno barvo in hitro se lahko v prostoru počutimo utesnjene. Opečno zato uporabimo zgolj kot dodatek. Med spalnicami so jo najslabše odnesle tiste s temnimi stenami, naj bo to barva jajčevca, temno rjava ali olivno zelena. V takšnih sobah so se ljudje počutili neprijetno, tudi klavstrofobično, veliko raje bi videli, da bi bile stene v spalnici v kateri od prej omenjenih sproščujočih barv, ne nazadnje je to prostor za počitek.Kako pa je s tem pri nas? Strokovnjak za nepremičninepravi, da pri posredovanju pri prodaji nepremičnin ni opazil, da bi ljudi določena barva odvrnila od nakupa, saj so večinoma pripravljeni prevzeti strošek pleskanja, ko je nakup opravljen. Druga zgodba je pri oddaji stanovanja. Ker najemodajalci večjih posegov v nepremičnino običajno ne dovolijo, so najemniki še kako pozorni na vsako podrobnost, tudi barve zidov. So pa lahko za kupca zelo odbijajoče tapete.»Odstranjevanje tapet ni mačji kašelj in večina se prestraši dela, ki jih čaka, če bi jih želeli odstraniti. Ali bo ponudnik prej tapeto odstranil ali ne, je njegova stvar, treba je pogledati, koliko se splača vložiti v prenovo pred prodajo. Dva tisoč evrov je recimo zgornja meja za stanovanje, več se že ne izplača. Ceno nepremičnine v glavnem določata lokacija in stanje stavbe, kakšno je stanje v notranjosti, pri nas predstavlja le nekje od pet do deset odstotkov cene,« pravi Kovačič, ki sicer vsem, ki prodajajo nepremičnino in bi želeli prodajo pospešiti, svetuje, naj prostore prebelijo.»Nekdo, ki bo prišel v bele prostore, jih bo enostavno prebarval z barvo po želji, za to, da bi temno modro steno spremenili v belo, pa bo že treba več dela,« pravi.