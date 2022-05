Nemec v slogu sambe: spoznajte Taigo (FOTO)

Tudi pri Volkswagnu trdijo, da križancev ni nikoli dovolj, zato so v Evropo pripeljali še model taigo z drugega konca sveta – natančneje iz Brazilije. Preizkusili smo litrskega bencinarja, ki dobro opravi z vsemi izzivi, vsekakor pa bi njegovi snovalci lahko imeli več navdiha pri oblikovanju notranjosti.

Obratna pot

Avtomobilski proizvajalci imajo po svetu še precej drugih modelov, ki jih pri nas sploh ne poznamo. Navadno gre za drugačna imena ali izvedenke, prilagojene lokalnim potrebam, čeprav so to avtomobili, ki so jih v osnovi naredili v Evropi. Taigo je zato poseben, ker je opravil obratno pot. Najprej so pri Volkswagnu v Braziliji naredili model nivus, zdaj pa so ga prilagodili za Evropo in ga preimenovali v taiga.

Novi križanec

Tako imamo pri nas novega križanca. Taigo je s 4,27 metra dolžine 14 centimetrov daljši od T-crossa in štiri krajši od T-roca. Je kot nekakšen polo, le da je dvignjen v športnega terenca, malo pa spominja tudi na T-crossa, a je gotovo lepši zaradi izrazito spuščene strehe proti zadku in svetlobnega pasu na prtljažnih vratih.

Moderni zadek

Prtljažnik ima sicer 440 litrov prostora (15 manj od T-crossa in 59 več od golfa), tudi v notranjosti je precej koristnih odlagalnih površin, prostora pa je dovolj za štiri odrasle potnike, a vsaj na zadnji klopi ne smejo biti ravno dvometraši.

Spodobni pogon

Motor je litrski trivaljnik, ki premore spodobnih 110 konjskih moči (81 kW). Zraven sta še oprema R-line in sedemstopenjski samodejni DSG-menjalnik, ki je gotovo nekaj najboljšega v tem avtomobilu. Škoda, da pri taigu sploh ni možnosti štirikolesnega pogona.

Moderna zunanjost, a nekam dolgočasna notranjost.

Na cesti se sicer odziva povsem po pričakovanjih – ni za nobeno dirkanje (pri višjih obratih postane motor precej glasen), toda pri zmerni vožnji je dovolj poskočen tudi za prehitevanje v klanec, med ovinki pa ni nobenega neprijetnega nagibanja. Z mesta do stotice pospeši v 9,9 sekunde, povprečna poraba je bila malce manj od sedmih litrov na sto prevoženih kilometrov.

Dobra oprema

Če pri zunanjosti deluje zelo moderno, v notranjosti pusti precej bolj zadržan vtis. Nič ni slabo, toda nikjer nobenih presežkov. Za primerjavo lahko vzamemo novo škodo fabio, ki je v notranjosti bistveno lepša in v koraku s časom.

Kljub temu je prednost dolgočasne notranjosti to, da je vse zelo logično za uporabo. Na volanu so fizična stikala, okoli srednjega zaslona pa senzorska ali stikala na dotik. Infozabavni sistem deluje zelo dobro, nič ne zamuja in celoten meni je logično urejen.

Pohvalimo lahko tudi opremo; taigo ima matrične žaromete, aktivni tempomat, kamero za vzvratno vožnjo, sistem za samodejno parkiranje … R-line obljublja tudi športnost, vendar gre zgolj za nekaj vizualnih dodatkov.

Volkswagen taigo R-line 1.0 TSI Volkswagen taigo R-line 1.0 TSI Motor: trivaljni turbobencinski motor Gibna prostornina: 999 cm3 Največja moč: 81 kW (110 KM) pri 5000–5500 vrt./min. Največji navor: 200 Nm pri 2000–3000 vrt./min. Pogon: na sprednji kolesi, 7-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 1202 kg Mere (D/Š/V): 4266/1757/1515 mm Medosna razdalja: 2554 mm Prostornina prtljažnika: 455–1222 l Posoda za gorivo: 40 l Najvišja hitrost: 195 km/h Pospešek do 100 km/h: 9,9 s Poraba goriva: 5,9 l/100 km Izpusti CO 2 : 111 g/km Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana Maloprodajna cena: 24.385 evrov (testni avtomobil 26.311 evrov) EuroNCAP (2022): *****

Vsaj v primerjavi s T-crossom bistvenega napredka ne prinaša, a je taigo zato lepši, kar bo morda prepričalo kakšnega kupca več. Gotovo je primeren tudi za družino z enim ali dvema otrokoma, cena, dobrih 25 tisočakov, pa je vsaj za trenutne razmere na trgu solidna.