Najdražje ni vedno najboljše: to je pokazal AMZS-jev veliki test

Kolesarjenje za otroke ni le zdrava telesna aktivnost, ampak predstavlja tudi pot v samostojnost in neodvisnost. Pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) so zato v sodelovanju z evropskimi avtomobilskimi klubi in potrošniškimi organizacijami preizkusili ducat otroških koles z 20-palčnimi kolesi, pri čemer so bila glavna merila ocenjevanja vožnja, primernost za otroka, varnost in vzdržljivost ter prisotnost škodljivih snovi. Testirali so kolesa različnih cenovnih razredov, pri čemer pa se je spet pokazalo, da cena ni nujno merilo za kakovost, saj je kar pet dražjih koles zaradi varnostnih pomanjkljivosti dobilo oceno slabo. Samo četrtina je prejela oceno dobro.

AMZS test otroških koles. VIR: AMZS

Otroški bicikli z 20-palčnimi kolesi pomenijo vstop v »odraslo« kolesarjenje, ko otroci lahko premagajo tudi daljše ture, njihova oprema pa je že primerljiva z opremo koles za odrasle. Odgovorni urednik AMZS Motorevije Blaž Poženel pojasnjuje: »Nekatera kolesa so opremljena s pravimi terenskimi pnevmatikami, menjalniki z do osmimi prestavami, nastavljivimi blažilniki spredaj in z bogato svetlobno opremo. To se pozna tudi pri ceni koles. Cenovni razpon preizkušenih koles sega od 270 do 650 evrov.«

Preveč škodljivih snovi v sedežih!

Pri praktičnem preskusu koles, pri katerem so sodelovali osnovnošolski otroci, so strokovnjaki zabeležili še nekaj splošnih ugotovitev. Test je pokazal, da se otroci bolje znajdejo na lažjih kolesih. Težje so se vzpenjali na kolesa z nameščenimi prtljažniki nad zadnjim kolesom, saj so ti ovirali dvigovanje nog. V večini primerov otroci niso uporabljali prestav. Pri preizkušanju zaviranja so ugotovili, da je učinkovito zaviranje odvisno od pravilnega položaja zavorne ročice, ki bi se moral prilagoditi otroški roki; podobna ugotovitev je bila tudi pri uporabi nekaterih zvončkov.

Priporočila za starše in kolesarje • Ob nakupu naj otrok opravi testno vožnjo, strokovnjak v trgovini pa naj pravilno nastavi kolo glede na velikost otroka. • Nekaj prvih voženj naj otrok naredi na prostih in za promet zaprtih površinah. • Otrok mora imeti pri kolesarjenju na glavi čelado, pri čemer naj mu bodo z uporabo čelade vzor starši. • Preden kolo starejšega otroka predate mlajšemu, ga temeljito preglejte zaradi morebitnih poškodb. Po možnosti naj ta pregled opravi kolesarski serviser.

Kolesa z notranjimi prestavami in nožno zavoro v pestu so se izkazala kot manj primerna za otroke, saj je bilo speljevanje težje. Ugotovili so tudi, da je bočna zaščita verižnikov dobrodošla, saj ščiti verižnike pri prevračanju kolesa, s protidrsno površino zaščiteni pedali pa preprečujejo zdrs stopala.

Pri teži se je najbolje odrezalo Woomovo kolo z maso 8,5 kg. Se pa je woom 4 slabše odrezal pri vzdržljivosti, na sedežu pa so – kot še pri šestih drugih kolesih – odkrili tudi preveliko koncentracijo škodljivih snovi. Pri sedmih kolesih so tako našli kancerogene policiklične aromatske ogljikovodike (PAH), mehčalec DPHD oziroma ftalat, ki ga dodajajo plastičnim masam za elastičnost. DPHD lahko poškoduje ščitnico in hipofizo; čeprav ni prepovedan, strokovnjaki svetujejo, da se mu izognemo.

Dobro in zadovoljivo

Oceno dobro oziroma zelo priporočljivo so prejela tri otroška kolesa: Pukyjevo kolo skyride 20-3 alu light je dobro prestalo obremenitveni test in je skupaj s Cubovim in Decathlonovim biciklom dobilo skupno oceno dobro. Pukyjevo kolo nima gornje prečke v okvirju, zato ga otroci lažje zajahajo, menjalnik s tristopenjskimi notranjimi prestavami brez prostega teka pa pri speljevanju otežuje nastavitev pedalov. Z oceno dobro so ocenili tudi najcenejše kolo na testu – Decathlonovo kolo kid 200 street, ki v Sloveniji sicer ni na prodaj, v Nemčiji pa stane okoli 270 evrov. Oceno dobro je dobilo tudi kolo cube kid 200 street.

Vseevropski test Čeprav je ponudba otroških koles v Sloveniji bogata, pa vseh koles s testa ni mogoče kupiti v naših trgovinah. Pri nas lahko kupimo kolesa puky skyride 20-3 alu light, KTM wildcat 20, pegasus avanti 7 20, bulls tokee street 6 20, s'cool xxlite 20« in woom 4; pri teh kolesih so v tabeli zapisali tudi zaokroženo slovensko ceno. Pri kolesih, ki jih ni mogoče kupiti pri nas, pa so zapisali, da gre za cene v Nemčiji. So pa vsa kolesa iz testa na voljo v spletni prodaji.

Štiri kolesa od dvanajstih so prejela oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo. Med njimi je Pegasusovo kolo avanti 7 20, ki se od drugih razlikuje po tem, da ima dovoljeno skupno maso kar 115 kg. Za otroško kolo je to sicer nepotrebno, vpliva pa na oceno pri preizkusu zavor. S 15 kilogrami je Pegasusovo kolo najtežje med preskušenimi – skoraj še enkrat težje od najlažjega Woomovega bicikla –, zaradi česar ga otroci težje postavijo pokonci, če se prevrne.

Težave pri zaviranju in vzdržljivosti

Najslabše (ocena ni priporočljivo) so se na našem preskusu odrezala kolesa izdelovalcev Bulls, Raymon, S'cool, Winora in Woom; prvi trije zaradi težav pri zaviranju, Winorino kolo zaradi zaviranja in razpoke na objemki sedeža, Woomovo pa zaradi razpoke na gonilki. Vzdržljivost koles so preizkušali po merilih standarda DIN 4210, kjer so krmilo, gonilko ali sedež v določenem časovnem obdobju ponavljajoče se obremenjevali z določeno silo.