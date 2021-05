Jagode so že na tržnicah in trgovskih policah, počasi prihaja tudi sezona drugega jagodičevja, ki ga je, zlasti kadar ga kupite v trgovini ali na tržnici, pred uživanjem treba temeljito oprati. Kako pa poskrbeti za čistočo nežnih sadežev, ki se jih ne sme pregrobo drgniti? Najboljši način za pranje jagodičevja Prvi nasvet, ki ga velja upoštevati, se glasi: jagodičevja ne perite pred spravilom v hladilnik, temveč šele tik pred uživanjem. Tako boste podaljšali obstojnost nežnih sadežev. Preden se z njimi okrepčate, jih operite v vodi z dodatkom jedilne sode in alkoholnega kisa. Alkoholni kis je odličen za odstranjevanje na površini prisotnih bakterij, jedilna soda pa toksine povleče iz notranjosti sadežev, je potrdila nova raziskava univerze Massachusetts. Kako ju uporabiti? Sadje najprej 20 minut namakajte v mešanici alkoholnega kisa in vode v razmerju 1 : 1.

Nato ga splaknite in za pol ure namakajte še v vodi, ki ste ji dodali jedilno sodo (na liter vode pol žličke sode). Tako oprano sadje splaknite pod tekočo vodo in ga uživajte brez skrbi.

