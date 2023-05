Na počitnice z ljubljenčkom

Večina ljubljenčkov se bo, če jih boste pustili doma in jim zgolj priskrbeli skrbne varuhe, dobro počutila. Še posebno mačke navadno lažje prenašajo menjavo človeka. Zanje je dovolj, če jim najdete nekoga, ki jih bo enkrat na dan oskrbel s svežo hrano in vodo. Hrčke, morske prašičke in druge glodavce pustimo v varstvu nekoga, ki mu zaupamo, saj poleg pijače in jedače potrebujejo tudi redne izpuste iz kletke. Papige bodo najbolj srečne, če jih bo varoval nekdo, ki je veliko doma, saj imajo (razen če so v paru) rade človeško družbo. Vse naštete lahko vzamemo tudi s seboj na počitnice, vendar jim bo po mnenju strokovnjakov udobneje, če bodo doma.

Preverite, kje so dobrodošli

Za družbo ljubljenčka na dopustu se najpogosteje odločijo lastniki psov. Pes, ki ga vzamemo s seboj, mora imeti primeren značaj in biti socializiran, da ne bo težav zaradi morebitne bližine drugih psov in seveda ljudi. Pred odhodom preverite, kakšna pravila veljajo za pse na plaži, ali so dobrodošli v hotelu oziroma kampu ter kakšna pravila veljajo zanje na plažah. Če sta vaš letošnji počitniški cilj Piran ali Portorož, boste seznam do psov prijazne ponudbe in plaž našli na spletni strani www.portoroz.si.

Mačka bo nemara srečnejša, če bo ostala doma. FOTO: Yury Karamanenko, Getty Images

Počitniške lokacije, plaže in hotele na Hrvaškem, kjer so ljubljenčki še posebno dobrodošli, poiščite na strani www.hrvaska.net. V Istri so do psov prijazne plaže denimo Zlatni Rt v Rovinju, v Poreču plaža pri Starem Červarju. V Medulinu in Puli od 1. maja do 5. septembra od 20. do 8. ure psi lahko bivajo na kateri koli plaži. Kvarner pasjim lastnikom ponuja na primer plažo Brajdica na Rijeki in na Punta Kolovi v Opatiji. Do psom je prijazna večina plaž na Krku. V Dubrovniku so dobrodošli na vseh plažah mesta Slano, na Hvaru boste del za pse našli na plaži Zaraće. Psi imajo prepoved obiskovanja plaž, označenih z modro zastavo.

Veliko držav ima na spletu objavljene sezname letovišč, hotelov in plaž, kjer so ljubljenčki dobrodošli, zato se pozanimati o tem ne bo težko.

Pred odhodom preverite, kakšna pravila veljajo za pse na plaži.

Varnost na poti

Ko potujete z ljubljenčkom čez mejo, preverite, kakšne dokumente boste potrebovali. Večina evropskih držav zahteva potni list s potrdilom o letnem cepljenju proti steklini ter čipiranje. Bodite pozorni tudi na to, da v določenih krajih niso dovoljene nekatere pasme psov – tako denimo v Benetke ne smete pripeljati rotvajlerja ali dobermana. V Veliko Britanijo, Irsko, na Malto in na Švedsko lahko potujete le s psom, ki je starejši od treh mesecev.

Veliko držav ima na spletu objavljene sezname plaž, na katerih so psi dobrodošli. FOTO: Doble-d, Getty Images

Ne glede na to, za kakšnega ljubljenčka gre, pred potovanjem razmislimo o tem, kako bomo zanj poskrbeli med potjo. V avtu morajo biti manjši ljubljenčki, pa tudi mačke, v ustrezni kletki, pse praviloma vozimo zadaj, pri čemer jim dostop do prednjega dela avtomobila onemogočimo z mrežo. Psi in mačke potrebujejo postanke na pol ure in dovolj vode. Ne puščajte živali samih v avtomobilu, saj je zaradi vročine zanje to lahko usodno. Če potujete z letalom, vlakom ali avtobusom, psa ali mačko opremite z ovratnico s svojimi podatki.

V kraju, kjer boste na počitnicah, se pozanimajte, kje je veterinarska postaja. Če bo kar koli narobe, bo vsaka sekunda iskanja odveč.