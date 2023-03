Mini sprejemnik

Info-zabavni sistemi v sodobnih avtomobilih so narejeni za povezovanje oziroma integracijo s pametnimi telefoni, s pomočjo katerih lahko nato v avtu poslušamo glasbo s pretočnih platform, kot so Spotify, Apple Music, Youtube, Tidal ali Deezer, ali pa si ogledamo kak film – seveda ne za volanom.

A številni imamo še klasične avtoradie, ki ne omogočajo takšne povezave s telefonom, imajo pa še kako priročni avdio vhod (aux) in vtičnico, po navadi skrito v kakem predalu. In to nam omogoča, da lahko telefon povežemo s kablom, če telefon še ima avdio izhod, ki pa se v zadnjem času počasi poslavlja, vsaj pri boljših modelih. Tam si lahko omislimo kabelski adapter iz usb izhoda v 3,5-milimetrsko vtičnico, še elegantnejša rešitev pa je mali bluetooth sprejemnik, ki ga vtaknemo v aux vtičnico in ga povežemo s telefonom. Takšen je Baseusov qiyin WXQY-01, ki ga za slabih 14 evrčkov najdemo pri našem največjem spletnem trgovcu.

Uporaba je sila enostavna: napravico najprej napolnimo (baterija zdrži 10 ur, polni pa se prek usb vhoda), vtaknemo v avdio vtičnico avtoradia, nekaj sekund držimo zeleno tipko in poiščemo sprejemnik na seznamu bluetooth naprav v telefonu. In zdaj lahko poslušamo glasbo prek Spotifyja tudi na svojem starem avtoradiu. Pa še prostoročno telefoniranje dobimo.