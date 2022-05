Martinini lesketajoči se bonboni

Mlada slovenska oblikovalka nakita Martina Lončar je kar dolgo živela in ustvarjala v Italiji, natančneje v mestu Medičejcev, Firencah in tudi Milanu. Delala je tudi s priznanima draguljarjema Alessandrom Darijem in Marcom Garezzinijem.

Nakit je za Martino nabit s čustvi in je lepotni dodatek ter tisto, kar nekaj sporoča.

Nenehno je hitela svojim ciljem naproti, vmes pa raziskovala nakit, ki je zanjo kot umetnost preseljujočih se narodov. Nakit bo zanjo ostal nekaj, kar je izjemno nabito s čustvi in v ravnotežju med lepotnim dodatkom in predmetom, ki nekaj sporoča. Po desetih letih dela v tujini je odprla svoj studio. V Ljubljani! Prvič ga je za oči javnosti odprla minule dni, ob nedavnem slovenskem tednu nakita.

Nakit iz kolekcije bonboni FOTO: M. M. K.

Na ogled je postavila instalacijo nakita, ki, kot pove Martina, »povezuje pomlad in kolekcijo bonbon«. Bonboni so kolekcija lesketa in barv, z Martinino živahno oblikovalsko rešitvijo pa je v ospredje postavljena lepota kamna. Mlada oblikovalka nakita pravi, da jo navdihuje vsakdanje življenje. Tega pa je v Ljubljani lahko precej in posledično je tudi navdiha veliko.