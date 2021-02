Legenda na elektriko (FOTO)

Prototipna petka

Imel bo izključno električni pogon. FOTO: Renault

Reža ni za zrak, ampak za kabel

Nekdanji modeli, prvi v superšportni izvedbi turbo FOTO: Gašper Boncelj

Vsaj še tri leta časa

5,5 milijona petic

Prvotni renault 5 je bil predstavljen leta 1972. Inženirji so imeli nalogo pripraviti avtomobil, ki bi ustrezal vsem možnim potrebam francoskih uporabnikov. Dizajn je zasnoval Michel Boue, menda v prostem času, skoraj mimogrede; ko so skice videli njegovi nadrejeni, so jih pograbili, očitno so imeli pravi občutek. V začetku je bilo pod njegovo obleko še precej mehanskih delov dotedanjih modelov renault 4 in 6, a to ni bilo tako pomembno. Ljudem je bil všeč, bil je hit in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja eden najbolj prodajanih avtomobilov sploh. Drugo generacijo, ki so ji rekli supercinq ali renault 5 plus, so predstavili leta 1984 na povsem novi osnovi. Avtomobil dolžine 3,6 metra je Renault izdeloval na različnih lokacijah, v letih 1989 do 1996 je nastajal tudi v Revozu. Vseh petic obeh generacij so izdelali 5,5 milijona.

Renaulution so pri Renaultu poimenovali nedavno predstavitev sveže strategije, s katero se želi znamka vrniti na pota stare slave, beri: pobegniti orjaškim izgubam. Skovanko so izpisali v rumeni barvi, na oder pa so v rumeni zapeljali tudi renault 5 nove dobe – električno reinkarnacijo njihovega avtomobila, ki je pred desetletji osvajal Evropo. Prav v tej barvi je bila pripravljena legendarna športna izvedba petice, v rumenem so nekoč zmagovali tudi v formuli 1.Uradno se avtomobilu reče renault 5 prototype, povzema linije nekdanjega renaulta 5, ki ga je znamka zelo uspešno prodajala skoraj četrt stoletja (1972–1996), to je bil predhodnik modela clio. Novodobni renault 5 bo imel električni pogon in naj bi predstavljal enega od pomembnih stebrov prihodnje množične elektrifikacije znamke – do leta 2025 naj bi na trg zapeljali kar 14 elektrificiranih modelov, od teh sedem povsem električnih.Avtomobil je predstavil lani imenovani novi šef Renaulta, Italijan, ki je nekoč (leta 2007) takšno vajo v slogu izvedel že pri Fiatu. Takrat je kot direktor marketinga vodil uvedbo sodobnega modela fiat 500 kot oživitev cinquecenta, ki je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja motoriziral Italijo. »Iz izkušenj vem, da oživitev kultnih izdelkov prižge ogenj celotne znamke. Renault 5 je kultno vozilo in bo po ceni tudi v električni izvedbi dostopno tako kot nekoč,« je dejal de Meo in na videokonferenci leporečil o demokratizaciji električnega pogona, ki da bo v nekaj letih pol cenejši kot danes. Kot so včeraj sporočili iz Renaulta, ga bodo izdelovali v Franciji. Ne ve pa se, kakšne načrte imajo z Revozom.Ampak to je druga tema. Tokrat je zgodba renault 5, katerega sodobno obliko v električni izvedbi je pripravil prav tako novi šef oblikovanja, ki je k Renaultu nedavno prestopil iz Peugeota. Mimogrede, Peugeot in Renault si v sodobni zgodovini rada podajata direktorje, skoraj kot da nista tekmeca …Renault 5 prototype je le električni avtomobil, ni mišljen še s klasičnim motorjem z notranjim zgorevanjem. Sprednje luči električne izvedbe s pravokotno obliko zelo spominjajo na nekdanjo petico, toda tam, kjer so bile nekoč na motornem pokrovu v športni različici turbo reže za zajemanje zraka, je zdaj priključek za električni polnilni kabel. Tudi silhueta, oblika zadnjega karoserijskega stebrička, ploske stranice in oblika platišč so poklon nekdanjemu modelu.Njegova rumena barva in oblika blatnikov malce spominjata na nekdanjo reli izvedbo R5 turbo, s sredinsko postavljenim motorjem in pogonom na zadnji kolesi. To res kultno petico sem imel skupaj z drugimi legendarnimi športnimi renaulti pred nekaj leti priložnost voziti na dirkališču Linas-Montlhéry pri Parizu. Takrat sem v Delovi prilogi Na kolesih zapisal te stavke: Prvak tega dne se zdi rumeni R5 maxi turbo, finalna faza razvoja legendarnega R5 turbo. V njem je inštruktor bolj radodaren z angleščino, kar je dobro, ker moja francoščina šepa: »Malce bolj pazite, tale turbo ni kar tako; ko pritisnete na plin, se moč malce z zamikom prenese na zad­nji kolesni par, pa tudi gume so tiste gladke sorte.« Maxija s 350 konji sem se res lotil previdno; ko sem v drugem krogu na ravnini le bolj pospešil, je šef avta blagohotno namignil, naj spustim plin. »Zelo dobro vam je šlo,« mi je prikimal na koncu. Verjetno je to rekel vsakomur, ki ni naredil kakšne večje kozlarije.Ampak to je bil klasično gnani avtomobil, novi renault 5 bo električen. Čeprav bi utegnil imeti tudi zadnji pogon in seveda vsaj v osnovi ne bo za šport, ne bo pripravljen tako, da bi z njim počeli neumnosti. Morda pa ga kot vročo električno kombilimuzino pripravijo v okviru podznamke Alpine.Vse to je seveda le ugibanje. Pri Renaultu niso navedli prav nobenih tehničnih podatkov, tudi notranjosti niso pokazali. Kar malce namiguje na to, da se jim je s predstavitvijo precej mudilo. Ampak do dokončanja električne petice je še vsaj tri leta časa.