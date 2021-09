Lan obesimo, pletenin nikoli

V prepolni omari se bodo tudi lepo obešena oblačila zmečkala. FOTO: Marekuliasz/Getty Images

Težke pletenine bi se na obešalniku raztegnile. FOTO: Undefined Undefined/Getty Images

Ko je treba oblačila zložiti v omaro, se pogosto pojavi dilema, kaj bi bilo bolje obesiti na obešalnik in kaj zložiti na polico, še posebno tam, kjer je prostor v omari močno omejen. Slednje je težava predvsem pri predstavnicah nežnejšega spola in tistih, ki se na oblačila morda preveč čustveno navežejo. Seveda ima vsak kakšen kos, ki ga spominja na pomemben trenutek v življenju, naj bo to prva služba, poroka, rojstvo otroka ali kaj drugega. In nič ni narobe, če jih obdržimo, težava nastane, ko se v omarah začnejo nabirati oblačila, ki jih nismo oblekli že leta, pa se jih še vedno oklepamo »za vsak primer«. Pogosto ljudje predvsem kot motivacijo ob dietah radi kupijo za številko manjše hlače, a le redkim jih pozneje uspe tudi obleči. Zato je dobro vsaj enkrat na leto omaro podrobno pregledati in oblačila, ki jih v zadnjem letu nismo oblekli, bodisi ker nam več niso prav, ker so poškodovana ali iz mode, zavreči ali podariti. V omari bo tako nenadoma veliko več prostora, oblačila, ki jih bomo vanjo zložili, pa bodo bolje dihala in se manj mečkala.Spodnje perilo in nogavice lahko zložimo v predalnik, da ne bodo po nepotrebnem zavzemali prostora večjim kosom. Tudi pasove in preostale dodatke lahko pospravimo drugam, če te možnosti nimamo, pa na notranjo stran vrat namestimo kaveljčke ter nanje obesimo pasove, šale, rute in kravate. V vsakem primeru pa na obešalnike sodijo oblačila iz lahkih padajočih materialov. Mednje spadata denimo svila in šifon, ki se ju običajno uporablja za izdelavo ženskih bluz, kril in oblek. Ker se takšen material tudi med nošenjem giba s telesom in poplesuje v vetru, naj tudi v omari prosto pada, namesto da ga zlagamo in tlačimo na police. Na obešalnike sodi tudi lan.Razlog je jasen vsem, ki imajo doma lanena oblačila – zelo hitro se zmečkajo in skoraj nemogoče jih je zlikati. Seveda jih je nemogoče obdržati povsem brez gub, saj bodo nastale ob skoraj vsakem premiku, a s temi ni nič narobe, so pa zelo neprivlačne tiste, ki nastanejo, če je oblačilo dalj časa zloženo na polici. Na obešalnike spravimo tudi hlače, posebno tiste bolj elegantne, džins hlače bodo brez težav preživele zložene na polici pa vse vrste vrhnjih oblačil, od jaken, blejzerjev, suknjičev do bund, plaščev in vetrovk. Še posebno to velja za usnjena in oblačila iz semiša, saj jih bomo z zlaganjem poškodovali, vidnih gub, ki bodo tako nastale, ne moremo zlikati, pa še veliko več prostora zavzamejo zložena. Lahko pa zložimo pletenine, še posebno debelejše. Ker so težke, bodo obešene izgubile obliko, obešalnik, če ni zelo širok, pa bo raztegnil predel okrog ramen. Mirne volje zložimo tudi džins hlače, medtem ko bolj elegantne spravimo na obešalnik. Ker so športna oblačila narejena iz materialov, ki se ne mečkajo, tudi njih zložimo, enako velja za kratke hlače. Za majice s kratkimi rokavi pravila obesiti ali zložiti ni. Za eno ali drugo se odločimo glede na tkanino, iz katere so narejene. Če se hitro zmečka, majico obesimo, sicer jo lahko zložimo. Enako velja za šale, ki jih lahko pospravimo tudi tako, da jih najprej po dolžini prepognemo, nato pa zvijemo.