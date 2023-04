Lahek in kompakten: vrhunska oprema za vlogerje

Sony že več let posveča veliko pozornosti vlogerjem, za katere vsako leto predstavi kak nov ali nadgrajeni vlogerski fotoaparat oziroma kamero. A tokrat je šel korak dlje in poskrbel za tiste zahtevnejše profesionalne vlogerje, ki za svoje delo potrebujejo vrhunsko opremo.

Rezultat je vlogerski fotoaparat ZV-E1, ki se lahko pohvali s 35-milimetrskim senzorjem polnega formata in ločljivostjo 12,1 milijona slikovnih točk. »Samo?« se bo morda kdo vprašal, saj ima že vsak pametni telefon najmanj 50-MP kamero. Razlika je v tem, da kamere na telefonih združujejo po več pikslov v enega in da imajo neprimerno manjše senzorje kot »ta prave« digitalne kamere.

120 sličic na sekundo pri ločljivosti 4K zmore ZV-E1.

Lahek in kompakten

Glavni aduti ZV-E1 poleg samega senzorja so še možnost izmenjevanja objektivov Sonyjeve serije E, močan slikovni procesor bionz XR, hitro samodejno ostrenje s prepoznavanjem in sledenje v realnem času s pomočjo umetne inteligence, snemanje videa v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 fps (sličicami na sekundo) z možnostjo nadgradnje na 120 fps, petosna optična stabilizacija slike v samem fotoaparatu, samodejno kadriranje s pomočjo UI, posebna nastavitev za snemanje predstavitev izdelkov in stikalo za vklop/izklop učinka zamegljenega ozadja (boke) z dotikom, inteligentni mikrofon s tremi kapsulami in možnostjo spreminjanja usmerjenosti, vrtljiv LCD-zaslon na dotik za nadzor snemanja, enostavno in stabilno povezovanje s pametnim telefonom in še in še s poudarkom na snemanju vlogov. Poleg vsega je še lahek in kompakten; z baterijo in pomnilniško kartico tehta le 483 gramov.