Kdo potrebuje velikega brata, če imamo google?

Google o nas zbira in hrani že kar zastrašujoče obilje podatkov. Zapomni si vsako naše iskanje in obisk spletnih strani, vsak video, ki si ga ogledamo na youtubu, googlovi zemljevidi pa tako na androidu kot iphonu beležijo dobesedno vsak naš korak – kje smo bili, pot, po kateri smo šli, in koliko časa smo bili tam – pa čeprav zemljevidov sploh ne odpremo. Google sicer obljublja, da bo pri novoodprtih računih samodejno brisal vse podatke, a šele po letu in pol. To je čisto v redu, če odpiramo račun, če pa spadamo med poldrugo milijardo uporabnikov gmaila oziroma poltretjo milijardo uporabnikov androida, Google hrani podatke ...