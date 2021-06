Kateri plavalni pripomočki so najboljši za otroke (odgovarja trener plavanja)

Če že odštevate dneve do oddiha na morju in imate otroke, si gotovo belite glavo tudi s tem, katere vodne pripomočke bi vzeli s seboj. Ob poplavi najrazličnejših izdelkov in informacij se hitro zgodi, da se človek zmede in ne ve, kaj bi otroku, ki še ne zna plavati, ponudil, da bi lahko čim bolj užival v morskih radostih. Rokavčki, obroči, plavalni jopiči, hrbtne plavuti, deske ... Kaj od tega izbrati, kaj je najboljše?