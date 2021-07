Kako se v stanovanju znebiti dlak hišnega ljubljenčka

V več kot polovici gospodinjstev v Sloveniji živi vsaj en hišni ljubljenček, da je njegov sostanovalec kuža ali muc, pa človeka, še preden nam to pove sam, velikokrat izda kakšna dlaka na oblačilih. Pasje in mačje dlake znajo biti prava nadloga in seveda jih moramo vzeti v zakup že ob nakupu štirinožnega prijatelja. A ker si vseeno želimo situacijo z njimi čim bolj obvladovati, je dobro poznati nekaj trikov, ki nam bodo na dnevni ravni doma pomagali vzdrževati red in čim manj kosmato okolje.