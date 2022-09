Kako posušiti hortenzije, da bodo vaš dom krasile tudi jeseni

Po vrtovih se še vedno bohotijo grmi cvetočih hortenzij. Za zdaj so še pisanih barv, njihova posebnost pa je, da se v jesenskem času na grmu začnejo sušiti. To lahko izkoristimo tako, da cvetove še pred tem naberemo in jih posušimo doma. Tako lahko ustvarimo čudovite cvetlične aranžmaje, ki bodo prostore krasili vse leto.

