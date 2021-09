Jabolčne novosti

Osveženi telefončki

Šef Appla Tim Cook med predstavitvijo nove serije iphonov 13

Nova serija iphonov daje velik poudarek videu.

Ura in tablici

Nova operacijska sistema

Na novih iphonih in ipadih bosta že naloženi novi različici operacijskih sistemov ios 15 in ipados 15. Za dosedanje telefone in tablice sta uradno na voljo že od ponedeljka. Ios 15 je/bo na voljo za vse iphone od serije 6s naprej, za tablice pa je bolje preveriti na spletu, saj je preveč različnih modelov.

Apple je prejšnji teden predstavil novi iphone 13, ki pričakovano ni prinesel nekih revolucionarnih novosti v primerjavi s prejšnjo generacijo. Pokazal je tudi osveženo deveto generacijo desetpalčnega ipada, novi ipad mini šeste generacije in novo serijo pametnih ur watch 7.Glavne zvezde večera so bili seveda novi iphoni, ki nosijo številko 13, in sicer gre za zdaj že običajno ponudbo: iphone 13, iphone 13 mini, iphone 13 pro in iphone 13 pro max. Vsi so dobili novi šestjedrni procesor A15 bionic, ki je narejen še v 5-nanometrski tehniki, a menda kljub temu pometa s konkurenco. Je pa razlika v grafičnem procesorju, ki ima pri modelih 13 in 13 mini štiri jedra, pri modelih pro pa pet jeder.Nadgrajene so tudi kamere, ki imajo še vedno »le« po 12 milijonov slikovnih točk, so pa dobile bolj odprto zaslonko, kar po navadi pomeni boljše posnetke v slabših svetlobnih razmerah. Glavna kamera modelov pro obvlada tudi makro fotografijo, pri čemer naj bi izostrila predmete, oddaljene le 2 cm od leče. Iphone 13 in 13 mini imata po dve glavni kameri (širokokotno in ultra širokokotno), modela pro in pro max pa imata še telefoto lečo s trikratno optično povečavo, kar je napredek v primerjavi z lanskima modeloma, ki sta omogočala dva- in dvainpolkratni zum, še vedno pa daleč od korejske in kitajske konkurence.Velik poudarek so dali video sposobnostim novih iphonov, ki so že doslej sloveli po odličnem videu. Beseda dneva je bila snemalni način cinematic, ki naj bi tudi ljubiteljem omogočal zajemanje tako rekoč profesionalnih posnetkov in omogočal gladko prehajanje med fokusiranimi predmeti. Pro modela imata tudi poseben profesionalni način prores z ločljivostjo 4K s 30 sličicami na sekundo, ki pa je na voljo le pri različicah z 256 ali več gigabajti notranjega pomnilnika. Bomo videli, za kaj gre, ko bodo na voljo kakšni testni primerki.Novost je tudi 120-herčno osveževanje zaslona pri modelih 13 pro in 13 pro max, dimenzije pa so ostale iste: 5,4 (13 mini), 6,1 (13 in 13 pro) in 6,7 palca (13 pro max). Nekoliko manjši je zavihek na zgornjem delu zaslona, kjer so skriti senzorji in selfie kamera, baterija pa naj bi zdržala dlje kot prej, čeprav njena kapaciteta ni bila omenjana. Mimogrede, telefon bo z baterijo varčeval tudi tako, da bo preklapljal z omrežja 5G na LTE (4G), kadar »5G hitrosti ne bodo potrebne«.Cene naj bi bile takšne kot pri prejšnji generaciji (od 799, 899, 1149 in 1249 evrov za osnovne različice s 128 GB shrambe). Rezervacije že sprejemajo, telefoni pa naj bi že 24. septembra prišli tudi v naše loge.Nova Applova pametna ura watch 7 ima večji in zaobljen zaslon ter na splošno »mehkejše robove«. Ura je zdaj robustnejša in ima čvrstejši zaslon, je bolj odporna proti prahu (IP6X), lahko jo uporabljamo tudi v vodi (brez potapljanja, seveda). Na voljo bo v novih barvah in z novimi paščki pa še napajalnik je hitrejši. V ZDA bo stala od 399 dolarjev naprej, mednarodne cene pa še niso znane, saj bo na uro treba še malce počakati, verjetno bodo podobne cenam serije watch 6 ob splovitvi. Mimogrede, enkrat letos je Apple tudi na urah, kupljenih v Sloveniji, omogočil merjenje EKG in opozarjanje na aritmijo. Končno.Ipad devete generacije ima zmogljivejši procesor A13 bionic, enako velik zaslon kot doslej (10,2 palca), stereo zvočnika, največja pridobitev pa je selfie kamera, ki ima zdaj 12 milijonov slikovnih točk, torej desetkrat več kot prej, s čimer bo neprimerno bolj uporabna za videoklice. Ločljivost videa so dvignili s 720p na 1080p, a razlika v kakovosti bo očitna. V slovenskih trgovinah že sprejemajo naročila, prvi primerki bodo na voljo že konec tedna, cena pa se začne pri 426 evrih.Večje nadgradnje pa je bil deležen ipad mini, ki ima odslej večji zaslon (8,3 namesto 7,9 palca), aktualni procesor A15 bionic, podporo za omrežja 5G, novo prednjo in zadnjo kamero (obe 12 MP) in usb c priključek (ne več Applov lightning). Domači gumb na prednji strani se je poslovil, čitalnik prstnih odtisov pa je skrit v tipki za vklop/izklop. Applovci so se pohvalili, da so zdaj vsi ipadi izdelani iz recikliranega aluminija. Cene za nabriti ipad mini šeste generacije se začno pri 608 evrih.