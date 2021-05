Ideje za izlet: kmetije, na katerih lahko otroci spoznajo živali

Otroci, ki sami (ali pa njihovi dedki, babice, tete in strici) živijo na kmetijah, imajo srečo, da lahko tam spoznavajo, hranijo in božajo domače živali ter se igrajo z njimi. Vsi, ki te možnosti nimajo, pa lahko ljubke velike in male živali pobližje spoznajo na turističnih kmetijah in rančih, ki so posejani po vsej Sloveniji.Več preberite TUKAJ