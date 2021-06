Hrvaški vihar (FOTO)

Oh in sploh

Potem ko je leta 2018 predstavil še prototipno verzijo svojega drugega superzmogljivega športnega električnega avtomobila, ki je nosil oznako C2, je, lastnik in vodilno ime tega hrvaškega proizvajalca, zdaj razkril dokončani avtomobil, ki nosi ime nevera, po naše morda vihar ali nevihta na morju.Zatrjevane zmogljivosti dvosedežnika s parom dvižnih vrat so osupljive. Štirje motorji in skupna moč več kot 1900 konjev, najvišja hitrost 412 km/h, pospešek z mesta do 100 km/h v 1,85 sekunde. Trdijo, da gre za najhitrejši avtomobil na svetu.V dnu avtomobila je sklop akumulatorjev iz litija, mangana in niklja z zmogljivostjo 120 kWh. Doseg z enim napolnjenjem naj bi znašal 550 kilometrov, seveda ne z omenjenim ekstremnim pospeševanjem. Akumulatorski sklop je tudi integralni del karoserije iz ogljikovih vlaken.»To je to. To je avtomobil, ki sem ga imel v mislih, ko sem se pred desetimi leti odpravil na nemogočo pot. Rezultat vsega našega trdega dela je model nevera, ki postavlja rekorde in na novo določa meje športnega avtomobila,« je med drugim dejal Mate Rimac.Cena avtomobila je dva milijona evrov, Rimac načrtuje, da ga bodo izdelali v 150 primerkih. Prvi model C1 so pred leti prodali v približno desetih primerkih. Odtlej so se njihovi načrti močno povečali, njihova delničarja sta med drugim postala Hyundai in Porsche.Rimac namerava v relativno kratkem času, do leta 2023, v svojem središču v Sveti Nedelji zgraditi velik kampus, v katerem naj bi zaposlil veliko novih sodelavcev, pred kratkim pa je razburkal domačo javnost z napovedjo, da bodo leta 2024 v Zagrebu začeli voziti njegovi robotski (samodejni) taksiji.