Goreči oboževalec Elvisa Presleyja: na grobu kralja doživel razsvetljenje

Včerajšnji 8. januar med milijoni oboževalcev Elvisa Presleyja velja za zelo pomemben datum. Že pokojni kralj rock'n'rolla iz ameriškega Memphisa se je namreč rodil na prav ta dan in bi včeraj slavil 88 let. Kljub temu da je od smrti legendarnega pevca minilo že 45 let, zaradi kapi je umrl 16. avgusta 1977, velja za nesmrtnega, mnogi celo verjamejo, da sploh ni umrl.

Doprsni kip

Elvis živi naprej tudi v vasici Vrtovče na Ajdovskem. Od tam namreč prihaja 75-letni upokojeni mesar Oskar Trobec, ki se že več kot 30 let preoblači v legendarnega pevca in je eden njegovih najbolj gorečih oboževalcev. Ne le, da je v teh letih v svoji spominski sobi zbral prek 190 originalnih vinilnih plošč in 180 zgoščenk, nešteto knjig, posterjev in drugih spominskih predmetov, med katerimi je tudi mini cadillac, pred njegovo hišo stoji tudi Elvisov doprsni kip, po pevcu pa je celo poimenoval svojega sina in vino, ki ga pridela vsako leto v manjših količinah iz svojega grozdja.

8. januarja 1935 se je rodila legenda.

Oskar, ki mu seveda vsi rečejo kar Elvis, je oče treh otrok, je pa zagotovo najbolj prepoznaven slovenski Elvis in že deset let predsednik Elvis Presley Kluba Slovenija. Na zboru Elvisovih imitatorjev v Gracelandu ob eni od obletnic smrti, kjer se jih je pred leti zbralo prek 400, so mu celo podelili naziv najlepšega Elvisa po Elvisu. V svoji zbirki ima tudi tri kopije oblek iz pravega usnja, ki jih je dal izdelati po naročilu. Črna je z enega od pevčevih t. i. comeback koncertov, kostum je s koncerta Aloha Hawaii, bela obleka pa iz zadnjega Elvisovega filma.

Zlata torta

V črni obleki je v soboto zvečer, torej na predvečer Elvisovega rojstnega dneva, tudi proslavil rojstvo svojega velikega vzornika. Skupaj s člani kluba, domačimi, sorodniki in sosedi so se poveselili ob specialni zlati torti, ki jo je naročil v spomin na nesmrtno legendo. »Žal mi je, da Elvisa nisem nikoli videl v živo, a kljub temu je del mene. Njegov rojstni dan je tudi moj in vedno ga praznujem kot svojega. Tudi v soboto je bilo lepo, prišli so moji in mi voščili. Že vsa ta leta ga čutim, kot da sem to jaz,« pripoveduje naš primorski Elvis.

Kraljevo glasbo vrti na starem gramofonu. FOTO: Mavric Pivk

Oskar je kralja rock'n'rolla začutil že kot najstnik, ko je začel nositi pevčev zaščitni znak – zalizce in njegovo značilno frizuro. Ko je pred skoraj 60 leti videl film Plameneča zvezda (Flaming star) z Elvisom v glavni vlogi, je ta postal njegova »prva ljubezen«. To ga je kar trikrat vodilo na pevčev grob na posestvu Graceland v Memphisu, od koder je ob prvem obisku prinesel šop trave in doživel nekakšno razsvetljenje.

Na njegovo strastno oboževanje Elvisa Presleyja so se vsi njegovi že navadili in tudi med sovaščani ni več toliko začudenja, kot ga je bilo na začetku. »Na začetku pa je bilo kar nekaj zavisti, sploh takrat, ko so k meni začeli hoditi ljudje iz vse Slovenije in tudi iz tujine in sem bil v časopisih in na televiziji. Nekateri so mislili, koliko da zaslužim z vsem tem. A sedaj je v redu, navadili so se me, meni pa nikakor ni žal za nič, kar sem storil v spomin na Elvisa,« pripoveduje.

Njegovih pevskih sposobnosti pa le nima

V času, ko je še delal kot mesar, je v čast rajnemu pevcu izdeloval posebne hamburgerje z odtisom črke E, njegova žena pa ob posebnih priložnostih obiskovalcem tudi postreže z domačim kruhom, v katerega je odtisnjeno pevčevo ime.

Trikrat je bil v Memphisu. FOTO: osebni arhiv

Z Elvisovimi občudovalci iz vse Slovenije vsako leto tudi praznuje žalostno obletnico njegove smrti. Tako so pred desetimi leti v njegovo čast na vrtu postavili njegov kip, ob vsaki obletnici pa prižgejo svečke in se ob zvokih Elvisove glasbe ritualno sprehodijo okoli spomenika.

Tudi v soboto so v Vrtovčah iz pravega starega gramofona odmevale Elvisove pesmi. Naš Elvis ima med vsemi najraje Are You Lonesome Tonight in Love Me Tender. Včasih tudi sam katero zapoje, a vendar prizna, da njegovih pevskih sposobnosti le nima. »Tudi glasba s starega gramofona večkrat zahrešči, a to nič ne moti. Pomembno je, da narod ne pozabi na kralja Elvisa! Elvis, vse najboljše za 88. rojstni dan in hvala za vse,« še pove Oskar Trobec, pardon Elvis.

Razrezal je zlato torto. FOTO: osebni arhiv

V Vrtovčah je v soboto odmevala Elvisova glasba. FOTO: osebni arhiv