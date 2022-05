Fordov elektrokombi: dosega ima za okoli 250 kilometrov (FOTO)

Veliko smo že napisali o električnih avtomobilih, a skoraj nič o električnih tovornih vozilih. Ta projekt je zahtevnejši, saj je bistveno težje omogočiti dostojen električni doseg za večja in težja vozila, hkrati pa je logično, da je treba večje baterije polniti dlje. Toda pri Fordu menijo, da je mogoče pripraviti tudi uporaben električni tovorni kombi.

Ford je med gospodarskimi vozili najbolj priljubljena blagovna znamka vse od leta 2015. Lani je bil najbolje prodajano dostavno vozilo transit custom, očitno pa bo priljubljen tudi e-transit, saj so že pred začetkom proizvodnje dobili pet tisoč naročil.

Več različic

Pri e-transitu so na voljo dve višini strehe, tri dolžine tovornega prostora, dvojna potniška kabina in različica samo s šasijo, kamor lahko namestite denimo velik hladilni prostor, prikolico s cerado ali kovinsko pregrado, lahko pa imate samo odprt tovorni prostor. Od izbrane različice je odvisna prostornina tovornega prostora; možnosti so 7,2, 9,5, 11, 12,4 in 15,1 kubičnega metra.

Tovorni prostor v najbolj zajetni različici. Na voljo je precej predelav.

Zmogljivost baterije je 87 kWh, po uradnih podatkih naj bi to zadostovalo za 317 kilometrov dosega (po WLTP), toda krajše testne vožnje v Barceloni so pokazale, da se v resnici giblje okoli 250 kilometrov, marsikaj pa je odvisno tudi od tega, koliko je naložen tovorni prostor. Motor ima 430 Nm navora in omogoča izbiro moči med 135 in 198 kW. Pogon je na zadnji kolesi, moč pa se prenaša prek samodejnega menjalnika.

Na doseg vpliva tudi vreme

Razvojniki so se precej potrudili pri povezavi računalniškega in navigacijskega sistema, kajti voznik nastavi želeno pot, nato pa lahko spremlja, koliko električne energije bo imel na cilju, kje in kdaj je najbolje polniti baterijo, kako se čas potovanja in poraba spreminjata glede na prometne razmere, kakšna je razpoložljivost parkirišč …

Vse to se sliši odlično, toda v praksi je razočaral zaslon na dotik, saj je precej podatkov skritih v meniju, zato je treba kar veliko tapkati po zaslonu, da denimo sredi vožnje najdete podatek, koliko bo še elektrike v bateriji ob koncu poti. Takšna uporabniška izkušnja ni ravno prijazna.

5000 naročil še pred začetkom proizvodnje

Polnilna vtičnica je na sredini prednje maske. S polnilno močjo 11,3 kW se e-transit napolni v približno osmih urah, s hitrim polnjenjem z močjo 115 kW pa se 80 odstotkov baterije napolni v 34 minutah. Pri tem je treba dodati, da je električni doseg precej odvisen od vremenskih razmer: občutno se zmanjša v mrazu in vročini, zanj najbolj blagodejne so spomladanske temperature od 15 do 20 stopinj.

Precej varnostne opreme

V Sloveniji bo e-transit na voljo za od 60.360 evrov naprej, kar je za manjše in srednje velike obrtnike precejšen vložek, toda električna vozila imajo svojo prednost – sestavlja jih manj tehničnih elementov, torej je manj možnosti za različne okvare in stroške popravila.

Opremska paketa sta dva, base in trend, vsi kombiji pa imajo v osnovi precej modernih tehnologij, na primer elektronski nadzor temperature zraka, zagon brez ključa, tempomat, ogrevane sedeže in ogrevani zunanji ogledali z električnim nastavljanjem.

Zmogljivost baterije je 87 kWh, električni motor žene zadnji kolesi.

E-transit ima tudi pomoč za preprečevanje naleta z zaznavanjem pešcev (s kamero in senzorji), nadzor mrtvih kotov z opozorilom in pomočjo pri menjavi voznega pasu, pomoč pri vožnji v križišču, na voljo je 360-stopinjska kamera, ki na dvanajstpalčnem zaslonu prikazuje okolico s ptičje perspektive, kar je še posebno v pomoč v tesnih prostorih, zato je e-transit lahkotno vodljiv.