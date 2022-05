FKK v Sloveniji: kje se lahko goli nastavite soncu, pa vas policisti ne bodo oglobili

Na svet pridemo goli, nato pa nas hitro odenejo v oblačila. Da se spodobi, da so nekateri deli telesa tujim očem skriti, so nas naučili. A nekateri kljub temu tudi v javnosti z veseljem odvržejo oblačila in uživajo v svobodi golega telesa (če boste po spletu iskali to temo, si pomagajte z izrazi, kot so nudizem, naturizem, FKK (nemško Freikörperkultur) itd.

»Opažam, da se je povečal interes za preživetje prostega časa brez obleke,« ugotavlja predsednica Zveze društev naturistov Slovenije Maja Penko. Nekateri to prakticirajo za štirimi stenami, drugi tudi na manj in bolj obljudenih krajih, po ocenah pa naj bi bilo kar okoli 100.000 ljubiteljev golote.