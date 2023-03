Festival soške postrvi

Med svetovnim dnevom voda, 22. marca, in svetovnim dnevom Zemlje, 22. aprila, se boste lahko znova družili na dogodkih v okviru Festivala soške postrvi, ki se bodo letos zvrstili v Tolminu in Kobaridu. Program bodo sestavljali čistilne akcije, delavnice, predavanja in razprave, filmske projekcije, razstave, vodeni ogledi, naravoslovni dnevi in še kaj. Osrednji dogodek za otroke in odrasle bo v soboto, 15. aprila, na pešpoti ob Tolminki. Pri organizaciji in izvedbi moči združujejo občina Tolmin, Ribiška družina Tolmin in Zavod za turizem Dolina Soče.

Že v sredo, 23. marca, bo od 9. do 18. ure dan odprtih vrat v Tolminskih koritih, ob 13. uri pa bo brezplačno vodenje po njih. Ob 18. uri bo okrogla miza ob svetovnem dnevu vodá Bodi sprememba, ki bo v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, organizator je Zavod Sara Vuri.

Osrednji dogodek za otroke in odrasle bo 15. aprila.

V soboto, 25. marca, bo ob 8.30 zbor članov Ribiške družine Tolmin, od 12. do 16. ure pa še čistilna akcija ribičev ob rekah po dolini Soče. V ponedeljek, 27. marca, bo ob 9.30 v Kinogledališču Tolmin projekcija filma Zgodba Save in pogovor z avtorjem Rokom Rozmanom. Brezplačen vstop za seniorje (65 let in več). Pester program Festivala soške postrvi 2023 napovedujejo še v aprilu, več pa na spletni strani Doline Soče.