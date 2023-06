Električni topolino: k nam naj bi prišel še letos

Fiat je predstavil električno novost, ki povzema ime njihovega nekdanjega modela topolino. A če je bil tisto mali avtomobil (izdelovali so ga v obdobju 1936–1955), ki je vendarle lahko dosegel hitrost vsaj 85 km/h, pa je novodobni naslednik, vsaj po fotografiji sodeč, električni štirikolesnik, ki naj bi bil tehnični sorodnik nedavno predstavljenega Citroënovega amija in Oplovega modela rocks-e. Oba, Citroën in Opel, sta tako kot Fiat del velike skupine Stellantis, kjer vse bolj izkoriščajo skupne osnove.

Fiat v primeru topolina govori o trajnosti rešitve za mobilnost v mestih, ni pa o njem posredoval še nobenih tehničnih podatkov. Novost naj bi začeli pri nas prodajati že proti koncu leta. Že precej časa je minilo, odkar je na trg pripeljal Renaultov twizy (pri nas ga sicer ne prodajajo več), v zadnjem obdobju pa se ta vozila znova kar množijo. Poleg izdelkov skupine Stellantis je doslej najbolj izstopal švicarski microlino, ki predstavlja sodobni pogled na nekdanjo BMW isseto, doseže hitrost 90 km/h, je pa precej drag, cena se začne pri dvajsetih tisočakih. Za zdaj ga prodajajo le na nekaterih zahodnoevropskih trgih.