Električni luksuz: to je Mercedesova limuzina EQS (FOTO)

Pri Mercedes-Benzu je črka S sinonim za luksuz in inovacije, zato so tudi najboljši električni limuzini nadeli oznako EQS. Toda če imaš najboljšo in največjo limuzino z motorjem na notranje zgorevanje, to še ne pomeni, da bo enako pri elektriki. Konkurenca je večja že zaradi Tesle, zato so morali pri Mercedes-Benzu dobro premisliti, kaj bodo poslali med svoje kupce.

Samostojna platforma

Model EQS so zasnovali povsem samostojno na platformi, namenjeni zgolj električnim modelom. Upoštevali so, da spredaj ni velikega motorja, zato je prednji pokrov precej krajši, kot smo ga vajeni pri razredu S, hkrati pa se ga niti ne da odpreti.

500 km realnega dosega ima EQS.

Tekočino za čiščenje stekel tako dotočite skozi posebno odprtino blizu voznikovih vrat. Če je pri marsikaterem električnem avtomobilu zaradi baterije manj prostora v prtljažniku kot pri primerljivem modelu z motorjem na notranje zgorevanje, je pri EQS ravno nasprotno​, saj ima s 670 litri v prtljažniku celo nekaj deset litrov več prostora kot razred S.

Konkreten doseg

V dolžino meri 5,21 metra, od tega je medosna razdalja 3,21 metra. Prostora za vgraditev baterije je tako precej, zato ni čudno, da ima EQS baterijski sklop za 108 kWh električne energije. Ker so inženirji in oblikovalci očitno znali sodelovati, je EQS po eni strani oblikovno privlačen avtomobil, po drugi pa oblika omogoča najnižji količnik zračnega upora v zgodovini – 0,2.

V notranjosti prevladuje velik zaslon.

V praksi to pomeni, da je poraba zelo dostojna. Pri varčni vožnji se giblje okoli 20 kWh na sto prevoženih kilometrov, pri bolj dinamični naraste za dve do tri kilovatne ure, kar je še vedno manj kot pri marsikaterem manj slovečem in manjšem električnem avtomobilu. Ko je baterija EQS povsem polna, omogoča 500 kilometrov (realnega) dosega.

Hiter in udoben

Preizkusili smo eno boljših različic EQS z dvema motorjema; eden poganja prednji kolesi, drugi zadnji dve, skupaj pa premoreta 523 konjskih moči (385 kW). Sto kilometrov na uro doseže v pičlih 4,3 sekunde in se najhitreje pelje pri 210 km/h, toda glavna odlika EQS je udobnost. S tem avtomobilom se lahko peljete zelo daleč, a ne boste prav nič utrujeni, za lažje manevriranje pa je serijsko opremljen s krmiljenjem zadnjih koles.

V notranjosti je največji zaslon na dotik doslej, vendar prvi vtis vara. V resnici je zaslon razdeljen na tri dele, pri čemer se tisti pred sovoznikovim sedežem vključi samo, če nekdo tam tudi v resnici sedi. V sami funkcionalnosti med zasloni ni razlik.

Mercedes-Benz EQS 580 4 matic Mercedes-benz EQS 580 4 matic Izpust CO 2 : 0 g/100 km Zastopnik: Star Import Cena: 151.900 evrov (testno vozilo 191.515) Euro NCAP: ***** (2021)

In cena? Če je začetna cena modela dobrih 150.000 evrov, potem ima kupec dovolj pod palcem tudi za precej dodatne opreme.