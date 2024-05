Pomurski župani so na zadnji seji sveta regije med drugim razpravljali o regionalnem razvojnem projektu namakanja iz Mure. Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah je povedal, da so vrednost projekta ocenili na 150 milijonov evrov, projekt pa predvideva namakanje kar 15.000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Župani so namreč sprejeli sklep, po katerem bodo projekt namakanja uvrstili med ključne regijske projekte v okviru Regionalnega razvojnega programa Pomurja za obdobje do leta 2027. Strinjali so se, da na kmetijsko ministrstvo pošljejo pobudo, da se projekt namakanja obravnava kot pr...