Poljub, ki je zasenčil vse

Nekdanjemu predsedniku španske nogometne zveze Luisu Rubialesu bodo sodili zaradi spolnega napada, ker je brez soglasja poljubil špansko igralko Jennifer Hermoso ob podelitvi zlatih kolajn na lanskem svetovnem prvenstvu v nogometu v Avstraliji.

Na stadionu Australia v Sydneyju so v finalu lanskega svetovnega prvenstva Španke z 1:0 ugnale Anglijo. Ob podelitvi je Rubiales prijel nogometašico za glavo in jo strastno poljubil na ustnice. Poteza je izzvala ogorčenje po vsem svetu in močno pretresla španski nogomet. Rubiales je bil prisiljen odstopiti, a je zanikal kakršno koli napačno ravnanje. Špansko višje sodišče je v sredo sporočilo, da Rubialesa obtožnica bremeni tudi pritiska na nogometašico, da bi ta poljub označila kot soglasnega.

Po zmagi, s katero so Španke postale svetovne prvakinje, in tik pred poljubom, ki je uničil vse. FOTO: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Šestinštiridesetletni Rubiales je odločno zanikal krivdo in dejal, da je bil poljub prostovoljen, sam pa da je žrtev medijskega linča. Vendar pa so Hermosova in njene soigralke izsiljeni poljub označile kot ponižujoče dejanje.

Grozi mu zaporna kazen

Rubialesu zaradi spolnega napada grozi zaporna kazen enega leta, zaradi pritiskov na Hermosovo pa so poleg njega obtožili še nekdanjega selektorja ženske reprezentance Jorgeja Vilda, sedanjega športnega direktorja izbrane vrste Alberta Luqueja in šefa marketinga zveze Rubena Rivero. Vsi štirje naj bi od igralke izsilili javno opravičilo, češ da je soglašala s poljubom. Sojenje bo v Madridu.