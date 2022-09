BMW iX M60 je avto presežkov: hiter, prostoren in drag (FOTO)

Prva misel, ki se človeku utrne, ko zagleda novi BMW-jev veliki električni suv, je: »Madonca, je velik!« Ko sede vanj, si reče: »Koliko prostora!« In ko prvič pohodi stopalko za plin do konca, ne reče nič, ker mu dobesedno vzame sapo. Elektromotorja, ki razpolagata s 540 oziroma 619 (za omejen čas do desetih sekund) konjskimi močmi ter 1015 Nm navora (1100 Nm v speljevalnem načinu launch control), BMW iX M60 do stotice poženeta v 3,8 sekunde. Mimogrede, prazen tehta 2659 kilogramov ...

Streha s pritiskom na gumb postane prosojna ali pa zamegljena.

Brutalni pospeški

BMW iX M60 je najmočnejše in najhitrejše električno vozilo serijske proizvodnje BMW Group v zgodovini, smo izvedeli na predstavitvi. Največja hitrost je omejena na 250 km/h, kar je 25 km/h več kot pri električnem gran coupeju i4 M50. Kombinirana poraba elektrike po WLTP naj bi znašala 24,7–21,7 kWh/100 km, kar naj bi bilo pri bateriji s kapaciteto 105 kWh dovolj za 566 kilometrov dosega. To je sicer relativno in odvisno od načina in hitrosti vožnje ter še posebno od temperaturnih dejavnikov, a v praksi lahko z malo varčnejšo vožnjo človek res prevozi približno 500 kilometrov (400 pa brez težav), kar je za elektrika ogromno.

Fotelja v prvi vrsti.

Vozne zmogljivosti za tako veliko in težko vozilo so odlične. K stabilnosti pripomore tudi nizko težišče, saj so baterije v dnu vozila, vseeno pa se je treba zavedati, da je takšno maso težje ustaviti kot kakšnega lahkega športnika. Temu primerni so veliki zavorni diski in ogromna 22-palčna kolesa, ki skrbijo za učinkovito zaviranje in dober oprijem, čeprav v ostrih ovinkih ni dobro pretiravati. Silna moč je na voljo v hipu, prehitevanja so mala malica, pri čemer pa človek ugotovi, da iX nima tistih držal nad vrati, ki bi se jih prijel v kakšnem ovinku. Pravzaprav pravega držala in kljuke ni niti na vratih, saj je treba za odpiranje vrat pritisniti gumb.

Vrata brez klasične kljuke in vrhunsko ozvočenje znamke Bowers & Wilkins.

3,8 sekunde do stotice je izjemna številka za take vrste vozilo.

Baterija se na domači ali javni polnilnici na izmenični tok z močjo 11 kW od 10 do 100 odstotkov napolni v dobrih enajstih urah, na ultra hitri polnilni postaji, kot je Ionity – ki jih je pri nas še vedno zelo malo –, pa se pri moči 195 kW napolni od 10 do 80 odstotkov v slabih 40 minutah.

Popolno udobje

Polnjenje v mestu.

A brutalni pospeški niso vse: iX M60 človeka razvaja predvsem z udobjem in prostornostjo. Spredaj sta prava fotelja iz prefinjenega usnja, zadaj pa prava sedežna garnitura. Prostora za noge je povsod ogromno, pa tudi prtljažnik je kar velik in ima praktično dvojno dno, v katero pospravimo dva kompleta napajalnih kablov in še kakšen karton piva. Če se vrnemo k foteljema: na prvi pogled sta kar nenavadna, a se znata sama prilagoditi obliki našega telesa, tako da je vožnja hudo udobna, hkrati pa ponujata nekaj bočnega oprijema. Prilagodljivo zračno vzmetenje poskrbi za udobno ali pa malce tršo bolj športno vožnjo.

Minimalizen v kokpitu.

Svojstveno oblikovanje

Silni zadek.

Ena od prvih stvari, ki jih človek opazi v notranjosti, je nova armaturna plošča s skoraj popolno odsotnostjo gumbov. Vse upravljamo prek velikanskega ukrivljenega zaslona: na sredinskem delu armaturke so le še tri tipke: za vse štiri smernike ter za ogrevanje prednjega in zadnjega stekla; do vsega preostalega dostopamo prek zaslona.

Uporaben prostor za shranjevanje kablov.

Nekaj gumbov, skritih pod lično leseno ploščico, je še na sredinski konzoli, ki ni več povezana s prednjim delom avtomobila, kar še poveča občutek prostornosti. Tudi na volanu so počistili odvečne tipke. A vse deluje hitro, upravljanje infozabavnega sistema je enostavno, povezovanje s telefonom pa neproblematično. Lahko bi še našteval in našteval, kaj vse ima, a naj sklenem takole: vse. To pa ima tudi svojo ceno: vrhunsko opremljeni BMW iX M60 stane konkretnih 146 tisočakov.

Velik ukrivljen zaslon.

BMW iX M60 BMW iX M60 Motor: sinhronska elektromotorja Največja moč: 455 kW (619 KM) Največji navor: 1015 (1100) Nm Pogon: štirikolesni, enostopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2659 kg Mere (D/Š/V): 4953/1967/1696 mm Medosna razdalja: 3000 mm Prostornina prtljažnika: 500–1750 l Baterija: 105,2 kWh (111,5 kWh bruto) Najvišja hitrost: 250 km/h Pospešek do 100 km/h: 3,8 s Poraba elektrike: 24,7–21,7 kWh/100 km Doseg (po WLTP): 499–566 km Izpusti CO 2 : 0 g/km Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 140.550 evrov (testni avtomobil 146.305 evrov) Euro NCAP: *****

Lesna dekoracija.